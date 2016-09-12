Киев, 12 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Украинский оппозиционер, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что публичная деятельность украинского киноактёра, основателя и ведущего «Студии 95-й квартал» Владимира Зеленского должна быть запрещена на Украине. Жёсткие меры следует ввести в ответ на шутку шоумена на фестивале в Юрмале. Об этом Ляшко сообщил в своём Facebook.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

Комментируя шутку своего соотечественника в отношении Украины, Ляшко отметил, что «унижать родную страну, чтобы посмешить иностранную публику» недостойно. Это могут делать лишь «такие продажные шлюхи, как Зеленский». Ляшко назвал артиста дегенератом.

«Надо запретить Зеленскому выступления в Украине. Пусть нищенствует на зарубежных помойках… Призываю Киевский ювелирный завод и всех разорвать рекламные контракты с Зеленским и «95 кварталом», — заявил Ляшко.

Ляшко напомнил, что Зеленский на международном фестивале пошутил, что Украина ведёт себя как актриса из порнофильма, готовая «принять в любом количестве с любой стороны».

Зеленский, комментируя реакцию на свою шутку, в Facebook ответил, что украинцы — не попрошайки. «Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране. Так, что не нужно строить из себя культурных археологов и выискивать в творчестве квартала то, чего нет и никогда не будет», — написал он.