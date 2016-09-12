Токио, 12 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Крупнейший японский дилер подержанных товаров Renet Japan Group Inc. наращивает усилия по сбору и рециркуляции мобильных телефонов и компьютеров, чтобы получить необходимое количество драгоценных металлов для производства олимпийских медалей к 2020 году, сообщает 12 сентября The Japan Times.

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«Старые электрические приборы считаются лишними в домашнем хозяйстве, но на самом деле эти приборы настоящая сокровищница», — сказал Такеши Курода, президент Renet Japan Group Inc. По словам Комэй Харада, исследователя из Национального института материаловедения, мусорные полигоны Японии, часто называемые «городскими рудниками», содержат 6 800 тонн золота, что эквивалентно 16% от общего объема подземных запасов в мире, а также 60 000 тонн серебра, сопоставимых с 22% мировых запасов.

Идея создания олимпийских медалей из старой бытовой техники набирает обороты с 2015 года. Множество частных и государственных компаний заняты переработкой отработанной бытовой техники с целью получения драгоценных металлов.