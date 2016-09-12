Москва, 12 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В России за первые шесть месяцев 2016 года продажи смартфонов превысили докризисный объем продаж 2014 года, говорится в исследовании J`son & Partners Consulting (J&P).

hurk Смартфон

По данным экспертов, за первое полугодие объем продаж вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — продано 11,2 млн штук. В семь раз выросла доля смартфонов высокого ценового сегмента (выше 30 тыс. рублей) — их продано 7% от общего объема, тогда как в первом полугодии 2014 года этот показатель составил 1%.

На российском, как и на мировом рынке, доминирует операционная система Android — 88% проданных за первое полугодие смартфонов в РФ оборудованы этой ОС (85% — в мире). Доля устройств на iOS в РФ составляет 10% (в мире — 14%), на Windows в РФ — 2%(в мировых продажах 1%).

Четыре смартфона из пяти проданных имели поддержку двух сим-карт. Также эксперты отметили рост числа смартфонов, проданных в кредит.