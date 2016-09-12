Белогорск, Крым, 12 сентября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Появление на свет обезьянки-капуцина в крымском сафари-парке «Тайган» произошло сразу после премьеры нового смартфона от компании Apple, 8 сентября. Это обстоятельство стало решающим при выборе имени примата — малыша назвали Айфонием, сообщает Life.ru.

Анна Алябьева ИА REGNUM Обезьяна

«У нас рождаются сотни животных, надо же имена придумывать, а тут повод такой. iPhone седьмую модель выпустил, поэтому мы назвали его Айфонием», — пояснила сотрудница парка Ликадия Перевалова.

Как отмечают в парке, бурый капуцин, который пока весит всего 200 г, уже привык к своему имени. Животным здесь часто дают необычные имена, например, зебра Россия получила имя в честь референдума, а тигрица Весна была названа так в честь голосования о присоединении Крыма к РФ.

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