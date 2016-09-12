Москва, 12 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Открытие чартерных рейсов в Турцию не отняло туристов у российских курортов. Спрос на оба направления одинаково велик, но теперь российские граждане могут выбирать, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

Выбирая то или иное направление, туристы ориентируются на многие факторы. Один из основных — погода. Пока она радует как отдыхающих на турецком, так и на российском побережье. Участники рынка считают, что с похолоданием в России туристы еще некоторое время продолжат ездить в Турцию — здесь сезон длится чуть дольше.

В пользу российских курортов играет тот факт, что многие жители России в силу рабочих обстоятельства вообще не могут выезжать за границу. Эти туристы будут отдыхать на пляжах Краснодарского края и Крыма и в бархатный сезон.

Наконец, одним из ключевых факторов при выборе места отдыха (особенно, в период экономического кризиса) остается цена. С появлением чартеров Турция стала стоить от 40 тыс. руб. за тур. На внутреннем туризме ситуация не столь однозначная. Чартерные программы туроператоров постепенно подходят к концу, а стоимость билетов на регулярные рейсы растет.

По данным АТОР, по состоянию на июнь в Крыму уже отдохнули более 1 млн человек — на 24,2% больше, чем годом ранее.

Напомним, чартерные авиарейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Читайте также: Чартеры из России не подняли цены на туры в Турцию Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2016 года российским президентом был подписан указ, отменяющий запрет на чартерные авиарейсы в Турцию, а правительство России 28 августа постановило отменить ограничения на чартеры в эту страну. Первый после перерыва чартерный авиарейс из России в Турцию отправился 3 сентября из аэропорта «Шереметьево».

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