Донецк, 12 сентября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в целом соблюдался режим тишины, однако на некоторых участках фронта продолжаются спорадические перестрелки с применением 122 мм артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 12 сентября сообщают военные ведомства ДНР и ЛНР, а также пресс-служба штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

В частности, источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР заявил, что прошлой ночью ВСУ обстреляли из минометов позиции армии ДНР на окраине Ясиноватой, в селах Спартак и Саханка.

«С 21:20 до 01:30 украинская сторона вела обстрелы окраин Ясиноватой, сел Спартак и Саханка. Огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм (выпущено 38 мин)», — рассказал ДАН источник. При этом украинские подразделения использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В то же время пресс-служба Министерства государственной безопасности ДНР сообщает о задержании группы несовершеннолетних жителей, подозреваемых в совершении ряда диверсий по заказу спецслужб Украины. «МГБ ДНР раскрыта агентурная сеть спецслужб Украины и пресечена деятельность диверсионной группы, действовавшей на территории республики», — информирует ведомство.

В материале ведомства говорится, что в 2015 году сотрудник украинской спецслужбы Игорь Рицко (позывной «Алмаз») предложил несовершеннолетнему жителю г. Ясиноватая Богдану Ковальчуку сначала «создать группу из своих друзей и знакомых для зарабатывания денег путем выбивания долгов из коммерсантов г. Ясиноватая», а затем и диверсий на объектах ДНР. По данным МГБ, в состав группы вошли семь несовершеннолетних. Спецслужбы Украины контролировали этот процесс. Диверсантов сначала завлекали деньгами (вознаграждение составляло от 5 тыс грн или 187 долл США), потом шантажировали и запугивали наказанием за уже совершенные преступления.

«Установлено, что за период с мая 2015 года по июнь 2016 года группой несовершеннолетних… были совершены подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, МТЛБ, служебного автомобиля ясиноватского горотдела МВД и других гражданских и военных объектов. В настоящее время ведутся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников вышеуказанной группы и степени вины каждого из них», — говорится в сообщении.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала один обстрел со стороны украинских силовиков. В частности под обстрел из автоматического станкового гранатомета ВСУ попали позиции ЛНР в селе Калиновка. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 12 сентября спикер пресс-центра штаба «АТО», подполковник ВСУ Иван Арефьев отметил, что обстрелы и провокационные действия ВС ДНР и ЛНР носят преимущественно «неприцельный и провокационный характер с целью вызвать огонь со стороны ВСУ, но украинские защитники неуклонно придерживаются Минских соглашений».

По его словам, за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

«На Мариупольском направлении зафиксировано 20 нарушений режима тишины. Противник совершил вооруженные провокации в районе Водяного, где из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии 122-го калибра обстрелял украинские опорные пункты, а по защитникам Широкино применил минометы 82-го калибра», — сказал Арефьев.

Также позиции украинских войск в Широкино были обстреляны из БМП-2, а в Гранитном, Марьинке, Старогнатовке, Широкино и Талаковке — из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Арефьев отметил, что на Луганском направлении зафиксировано девять нарушений режима тишины, на Донецком направлении зафиксировано восемь нарушений режима тишины.

Напомним, 11 сентября замкомандующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера украинские силовики 229 раз обстреляли прифронтовые территории Донетчины. «Обстановка в ДНР резко обострилась. Всего за прошедшие сутки украинские силовики 229 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал Басурин. Он также сообщил, что по позициям ДНР было выпущено 164 мины калибрами 120 и 82 мм, кроме того, огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Минске представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня с 1 сентября. Инициативу поддержали представители ДНР и ЛНР, а также участники «нормандских переговоров» — Германия, Россия и Франция.