Якутск, 12 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Никаких изменений после выборов в Госдуму жители республики не ждут, а потому относятся к ним практически равнодушно — притом, что и сама избирательная кампания в Якутии проходит неинтересно. Такое мнение за неделю до выборов в федеральный парламент корреспонденту ИА REGNUM высказал преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов. По его мнению, агитация в регионе ведётся вяло, а предвыборная информационная повестка тиха — если не считать скандала с подписями кандидата Андрея Борисова.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

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«Всё очень тихо, уныло, вяло — сказал эксперт. — Нет открытого противостояния и интересной борьбы. Те же самые политические дебаты: 4 партии делают вид, что спорят. Сложился застой, и в принципе результаты этих выборов предсказуемы: большинство проголосует за парламентские партии, может несколько одномандатников от других партийных объединений пройдёт».

Протестное голосование проявится, по мнению политолога, значительным количеством испорченных бюллетеней. Но высокой явки на выборы Андрей Данилов не ждёт: «У людей апатия: многие даже не пойдут на выборы, потому что ничего всё равно не меняется. Многие не вернулись из отпусков, люди убирают картошку, детей отправили в школу, работа началась: у всех свои проблемы, им как-то не до выборов — единый день голосования выбрали как раз с этой задумкой».

Ситуацией воспользуется «Единая Россия», мобилизовав административный ресурс, полагает эксперт: «Предприятия, военные, тюрьмы, психиатрические больницы — они дают стабильный результат всё время. Результат предсказуем, поэтому люди уже в выборы не верят. Я думаю, много будет испорченных бюллетеней — как замена графе «против всех», многие просто не пойдут на выборы. Благодаря низкой явке власти и получат стабильный результат, согнав студентов, бюджетников и прочих».

При этом нарушения на выборах вряд ли будут замечены и выявлены, считает Андрей Данилов: наблюдателями от партий будут люди, которые готовы посидеть на избирательном участке за 500−1000 рублей. Политолог обращает внимание на то, что наблюдателей должным образом не инструктируют: «Им главное отсидеть этот день. В итоге человек присутствует, но не обращает внимание на нарушения».

Агитация в регионе, считает эксперт, тоже ведётся неактивно, хотя «баннеры партий висят, коммунисты газетки раздают. Но даже листовок маловато». Взбудоражено информационное пространство только госсоветником республики Андреем Борисовым, кандидатом от региональной власти, которому в регистрации отказал избирком. Напомним, сегодня судьбу этого кандидата должен решить Верховный суд РФ, инстанция рассмотрит его иск, ответчиком по которому выступает отстранивший кандидата от участия в выборах региональный избирком. Ранее Верховный суд Якутии это решение ЦИКа республики не поддержал, чем вызвал возмущение председателя федеральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой — она считает, что сбор подписей за Андрея Борисова проходил с вопиющими нарушениями законодательства и беспрецедентным использованием административного ресурса.

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Андрей Данилов недоумевает, почему столь бурную реакцию председателя ЦИК РФ вызвала ситуация именно в Якутии: «У меня такое ощущение, что Элла Памфилова не живёт в России. Везде применяется админресурс от Калининграда до Камчатки и Курил. В условиях нашей системы «Единая Россия» вообще не смогла бы победить, не используя админресурса».

Что касается Якутии, то кандидаты-списочники от партии власти, занимающие руководящие места в правительстве региона, пользуются своим должностным положением активно. Напомним, что «паровозом» списка «Единой России» является глава республики Егор Борисов, и он, несомненно, активен в своих визитах, действиях и заявлениях.

В полной мере использует возможность высказывать своё мнение и премьер-министр регионального правительства Галина Данчикова. Несмотря на это, по мнению политолога, партия власти ощутимо теряет популярность в регионе. Кроме того, вызывают размышления у людей обещания «Единой России» на прошлых выборах, и некоторые из свежих посулов, например, повышение зарплат бюджетникам, даже вызывают смех.

Кандидата-одномандатника у «Единой России», напомним, нет. Его был призван заменить Андрей Борисов, которого, как сообщают региональные СМИ, агитируют представители власти, в том числе и глава региона Егор Борисов. Однако Андрей Данилов подчёркивает, что даже если госсоветник республики и станет кандидатом на выборы в Госдуму, то заручится поддержкой избирателей уже может и не успеть.

«За короткий срок сделать такое можно только полностью используя административный ресурс и СМИ, но это практически не реально, — рассуждает политолог. — То, что он сделал такую шумиху вокруг себя, возможно, сыграет какую-то роль, может, и сможет выплыть. Но его задача скорее оттянуть у кого-то часть голосов. Как я понял, агитационную кампанию он не проводит».

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Да и у остальных кандидатов и партий в Якутии агитационные кампании идут довольно вяло, отмечает эксперт. Тишину у коммунистов он объясняет тем, что возглавляющий региональное отделение и фракцию КПРФ в парламенте республики Виктор Губарев в списке идёт только третьим, и шансы его невелики: «Видимо, это сказалось, и должных ресурсов не выделили».

«Справедливая Россия» делает ставку на Федота Тумусова. На партийных баннерах за него агитирует списочник партии, недавно отправленный в отставку экс-губернатор Забайкальского края Константин Ильковский. В свою очередь, Тумусов позиционирует себя как «наш человек», и давит в агитматериалах на то, что «старый конь борозды не испортит» и «зачем менять коней на переправе», отмечает Андрей Данилов.

По его словам, больше всего наглядной агитации у баллотирующегося от партии «Родина» гендиректора «Якутскэнерго» Олега Тарасова. «Каждый третий баннер в городе — это его лицо. «Родина» — просто его проходная партия, с ней есть какие-то договорённости, так как Олег Тарасов лидера этой партии, Алексея Лаптева, в своё время сделал одним из работников «Якутскэнерго». Это широко известная практика, когда по своим партспискам пропускают денежных или авторитетных людей, для любой партии это плюс», — подчеркнул Андрей Данилов.

По словам политолога, Олег Тарасов позиционирует себя как самостоятельный кандидат, на баннерах нет символики партии и её цветов, гамма ближе, скорее, к «Единой России» — сине-бело-голубые тона.

Напомним, именно Олега Тарасова власти республики в начале избирательной кампании собирались сделать заменой одномандатнику, но этот кандидат предпочёл сбору подписей баллотироваться от партии «Родина». Тогда на смену ему был выбран Андрей Борисов, в помощь которому запустили, как выразилась глава ЦИК РФ Элла Памфилова, «беспрецедентный административный ресурс».

Как сообщало ИА REGNUM, сбор подписей за подвластного кандидата стал поводом для жалоб в федеральный и региональный избиркомы В итоге Андрей Борисов был отстранён от участия в избирательной кампании: члены избирательной комиссии обнаружили слишком много недостоверных подписей. Однако решение об отказе в регистрации кандидата было принято ЦИКом республики только после визита представителей федерального избиркома, которые напомнили, что необходимо соблюдать законы.

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