Волгоград, 12 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В квитанциях на оплату коммунальных услуг у жителей Волгоградской области появится новая строка. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете жилищно-коммунального хозяйства 12 сентября, речь идет о плате за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Отходы

Раньше плата за жилищную услугу по сбору и вывозу ТКО входила в состав платы за содержание жилого помещения и рассчитывалась исходя из площади занимаемого помещения. Теперь коммунальную услугу по обращению с отходами в квитанциях пропишут отдельной строкой. Соответствующие изменения внесены в Жилищный Кодекс РФ.

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Платить больше горожане не будут. Как пояснили в комитете, размер платы за данную услугу будет рассчитываться по тарифам, установленным уполномоченными органами госвласти субъектов РФ с учетом установленных нормативов накопления ТКО. Если плата за обращение с твердыми отходами включается в состав платы за коммунальные услуги, от плата за содержание жилого помещения должна быть уменьшена на сумму расходов на сбор и вывоз ТКО. О таком уменьшении собственников помещений в многоквартирном доме должны извещать управляющая организация, ТСЖ, ЖК.

Действовать нововведение начнет с 1 января 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала следующего года в регионе планируется начать реализовывать новую территориальную схему обращения с ТБО. Она предполагает строительство новых полигонов и планомерное дооснащение уже существующих мусороперегрузочными и мусоросортировочными станциями. Документ уже получил одобрение Министерства природных ресурсов РФ. Отмечено, что тарифы для населения должны остаться на уровне минимально возможных.