Москва, 12 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В России за июнь 2016 года ликвидировано более 1,1 тыс. юридических лиц, что всего на 2,6% ниже, чем в пик ликвидаций — март 2015 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

По итогам второго квартала 2016 года показатель вырос на 3,5% по сравнению с первым кварталом. Эксперты отмечают, что рост числа банкротств обусловлен затяжным характером кризиса и происходит во всех отраслях. «Все более острой ситуация становится, прежде всего, в секторах с наибольшим сжатием рынков», — говорится в исследовании.

При этом более 60% случаев банкротств во втором квартале сосредоточено в торговле, строительстве и операциях с недвижимостью. В металлургическом производстве количество банкротств к предыдущему кварталу снизилось на 22%, в производстве пищевых продуктов — на 21%, в электроэнергетике — почти на 6%.

Более чем 90% случаев банкротств приходится на малый бизнес с ежегодной выручкой до 400 млн рублей. Эксперты считают, что можно констатировать новую волну банкротств предприятий во втором квартале 2016 года, сравнимую по интенсивности с предыдущими пиками кризисов.