Одинцово, Московская область, 12 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Движение пригородных поездов через подмосковную станцию Одинцово в Москву и в обратном направлении осуществляется с задержкой до 35 минут. Причиной сбоя в расписании стала неисправность двух железнодорожных светофоров. Тем временем пассажиры заявляют о длительном ожидании и большом колечестве собравшихся на платформе людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Leonrid Станция Одинцово МЖД

Как поясняет пресс-служба МЖД, 12 сентября в 8:22 на станции Одинцово Московской железной дороги два светофора показывали красный свет из-за повреждения кабеля предположительно тяжелой техникой сторонней организации, проводящей строительные работы вблизи железнодорожного полотна.

На место были отправлены аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. Тем не менее движение пригородных поездов на этом участке не останавливается, но электрички следуют через станцию Одинцово в Москву и в обратном направлении с увеличенным интервалом от 10 до 35 минут.

Тем временем в социальных сетях уже стали появляться первые фотографии от пассажиров в Одинцово, которые заявляют, что задержка поезда достигла 50 минут, а «временная платформа от количества людей даже немного трещит».