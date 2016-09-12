Москва, 12 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Сотрудники следственного комитета России совместно с ОМОНом провели выемку документов в офисе Главного управления по Центральному федеральному округу Банка России. Были изъяты бумаги по Международному акционерному банку (МАБ), который лишился лицензии в феврале 2016 года. Об этом сообщили сотрудники Банка России, пишет газета «Ведомости».

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Уточняется, что выемка документов произведена 9 сентября. Комментируя произошедшее, один из сотрудников учреждения отметил, что непосредственное участие сотрудников СК РФ вызвало у него недоумение.

«Как правило, ЦБ предоставляет органам такие вещи по запросу», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МАБ был лишён лицензии на осуществление банковской деятельности в феврале текущего года. Позже МАБ упоминался в связи с делом о мошенничестве: сотрудники кредитной организации были подвержены влиянию со стороны бывшего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина и его брата Бориса, арестованных в августе 2016 года.

По версии следствия, получая кредиты в банке на счета фиктивных организаций, Афонины причинили ущерб бюджету России на сумму свыше шести млрд рублей. Они оказывали давление на сотрудников МАБ, чтобы похитить депозитные средства, размещенные унитарным предприятием в этом банке.