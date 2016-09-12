Иваново, 12 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Ивановской области планируют создать производство по выпуску одежды под брендом Вячеслава Зайцева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как уточнили в ведомстве, планы по созданию нового производства озвучены в ходе мероприятий XI Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» в Плёсе.

По словам Егора Зайцева, представители Московского Дома Моды приехали с конкретным проектом. «Мы хотим вернуть в Иваново Зайцева как бренд. У нас предложение к местным коммерческим элитам: открыть производство, организовать рабочие места, установить современное оборудование и начать выпуск изделий Дома Моды, которые мы отберем под данный объем», — уточнил он. Модельер добавил, что в Иванове планируется открыть фирменный магазин Вячеслава Зайцева.