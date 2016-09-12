Воронеж, 12 сентября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. ИА REGNUM предлагает читателям традиционный обзор прессы за минувшую неделю.

Исаак Левитан. Озеро. 1900

Как похитить озеро — воронежский опыт

Одним из центральных скандалов недели стала попытка осушить природное озеро в воронежском микрорайоне Подгорное 6 сентября.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье», неизвестные люди вырыли канал в 600 метров, по которому попытались спустить водоем в реку Дон. Спасли озеро местные жители, своими силами перекрывшие траншею.

«Мощный поток воды, шедший по траншее из Круглого в Дон, ранним утром 6 сентября обнаружили местные рыбаки. Они вызвали соседей и аварийные службы из управы Коминтерновского района Воронежа, которые во второй половине дня смогли перекрыть канал. Вчера вечером около 200 м канала, непосредственно прилегающие к Дону, были наскоро зарыты. По данным воронежской природоохранной прокуратуры, уровень воды в озере успел опуститься на 30 см, Росприроднадзор оценивает потери воды примерно на метр», — пишет издание.

«Представители Росприроднадзора рассказывали журналистам о возможной «экологической катастрофе»: «Если бы вода из озера полностью вытекла, могли уйти грунтовые воды, и без воды в скважинах в таком случае остались бы около 15 тыс. человек». Вчера жители Подгороного, беседуя с корреспондентами «Ъ», были уверены, что озеро сливали, чтобы продать землю под ним или построить на его месте жилые дома. Траншею, по их словам, копали в течение двух дней, но работы подозрений ни у кого не вызвали. Местным жителям, как они рассказали «Ъ», рабочие объясняли, что роют землю в рамках некой «федеральной программы по укладке труб». «Мы будем подавать иски о возмещении ущерба, причиненного бассейну Дона», — заявил изданию руководитель областного управления Росприроднадзора Виктор Ступин. Впрочем, пишет издание, кто отвечает за озеро, пока непонятно: по словам Ступина, оно находится в ведении областных чиновников, в областном департаменте природных ресурсов и экологии настаивали, что Круглое — зона ответственности Росприроднадзора. Как пояснили изданию в администрации Рамонского района, озеро «имеет форму бумеранга и состоит из трех частей общей площадью 44,7 га. Оно находится в частной собственности, которая, впрочем, распространяется только на землю, а не на водный ресурс на ней».

«Землей под озером владеет питерское ООО «Вит-строй», строящее неподалеку жилой микрорайон «Рождественский» и анонсировавшее девелоперские проекты в регионе на участках суммарной площадью 290 га. Воронежские агентства недвижимости оценивали землю в окрестностях озера в 15−30 млн руб. за гектар и характеризовали эту местность как одну из «золотых миль» вокруг Воронежа. В марте Росимущество обратилось в воронежский арбитраж с требованием изъять у «Вит-строя» участок под озером Круглое как полученный незаконно. На время суда участок арестован. С 25 августа сроком на два месяца судом назначена экспертиза, которая должна установить, каковы границы водной глади озера и в границах какого земельного участка оно находится», — отмечает издание.

Представители «Вит-Строя» заверили журналистов, что узнали о ситуации из СМИ и не в курсе, кто попытался слить озеро. Представитель застройщика также сообщил, что участок с озером не входит в планируемый проект компании — микрорайон «Благовещенский», под который «отводятся 42 га». «Ранее «Вит-строй» в своей презентации заявлял, что «Благовещенский» с 220 тыс. кв. м жилья появится на 62 га», — отмечает «Коммерсантъ».

Жители — против

В городе Семилуки работа местного предприятия вызвало активное недовольство жителей. Об этом 5 сентября пишет РИА Воронеж.

На митинге, который прошел на городской площади 4 сентября, около 300 жители Семилук потребовали перенести производство Семилукского огнеупорного завода (является градообразующим предприятием — прим. ИА REGNUM ). Жители, большинство из которых живет в непосредственной близости предприятия, жаловались на шум и пыль, в числе участников было и немало работников предприятия.

«Живя в частном доме, все жаркое лето не могла окна открыть. Раньше до ноября собирала с участка огурцы. В этом году все засохли. У супруга с мая аллергия, которой он никогда не болел, — рассказала горожанка Елена Болдарева. — Понимаю, что люди заняты на производстве, что инвестор хочет вести в Семилуках бизнес, зарабатывать. Но не ценой нашего здоровья. Такое производство нам не нужно! Его надо закрыть!»

«Раньше такой пыли не было. Ежедневно на планерках поднимались вопросы экологии. Люди каждый день работали над тем, чтобы минимизировать выбросы, — рассказала изданию Ольга Веретенникова, 20 лет проработавшая на предприятии. — Уволилась два года назад, когда пришел новый инвестор. Вместе со мной ушли многие квалифицированные рабочие и инженеры. На их место принимали людей, далеких от огнеупорной отрасли».

«Сначала просили, затем начали требовать. Когда терпение лопнуло, написали обращение к губернатору. И только после него в «Нике-Петротэк» очнулись. Больше года нас «кормили» обещаниями, становилось только хуже. Новым обещаниям уже не верим!» — говорили выступавшие.

На митинге была принята резолюция в адрес губернатора и главы районной администрации с требованием остановить «опасное для жизни производство и вывести завод за территорию города».

Зеленые зоны не для экстрима

Часть Воронежского Центрального парка предложено отдать под развитие экстремальных видов спорта, об этом пишет газета «Берег».

«В Воронеже заявлено о грядущей реконструкции сразу нескольких крупных зеленых зон — «Орленка», Детского литературного сквера. Плюс местные власти готовятся продолжить модернизацию знакового для столицы Черноземья Центрального парка (в народе известного как «Динамо»). Однако у некоторых горожан есть свое видение интересных вариантов использования свободных площадей самого крупного парка Воронежа: например, создать на его территории зоны для экстремальных видов спорта», — пишет издание.

«Предложение по организации подобного парка разместил на портале «Власть-Бизнес.РФ» пользователь Евгений Праустов. Главной целью проекта воронежец назвал содействие развитию технических видов спорта — как в регионе, так и по всей России. В чем же заключается инициатива? По большому счету, речь идет о создании всесезонного комплекса для занятий техническими видами спорта — в основном, мотокроссом».

«Идея парка экстремальных видов спорта базируется на концентрации комплекса специализированных услуг в одном месте, — поясняет автор предложения. — Парк «Динамо» как нельзя лучше подходит в качестве площадки для этого».

Речь идет, впрочем, не о реконструированной части парка, а о территории со стороны улицы Ипподромной.

«Ландшафт этой части парка как нельзя лучше подходит, например, для мотокросса. Почему же не сделать Воронеж местом, где будут проходить главные соревнования в этом виде спорта? Ведь ежегодно на мотокросс собираются посмотреть десятки тысяч зрителей, поражаясь мастерству и великолепному шоу, которое демонстрируют спортсмены», — цитирует издание активиста.

После запуска экстрим-парка, как считает автор предложения, на базе объекта появится «центр поддержки инновационных и инвестпроектов в области мотоспорта, спорттоваров и системы поддержки команд».

«На инициативу пользователя уже откликнулись чиновники, отвечающие за экологию и развитие предпринимательства и спорта — как на городском, так и на региональном уровне. В ответе, подписанном и.о. руководителя управления физкультуры и спорта Воронежа Александром Бахтиным, автору проекта напомнили о масштабных планах по дальнейшей реконструкции Цент­рального парка. Так, в рамках второй очереди обновления в зеленой зоне появится серьезная спортивная «начинка», пишет «Берег»

«В спортивную зону входят футбольные площадки, трассы для маунтинбайка, каток, площадка для скейтборда, плоскостные сооружения для игровых видов спорта, а также зона для занятий конным спортом, «сквозная» система проката инвентаря», — цитирует издание представителя горадминистрации. Инициативу здесь не поддержали: для создания экстрим-парка требуется внести изменения в существующую концепцию реконструкции бывшего «Динамо», а это — вне компетенции городского спортуправления.

В департаменте департаменте природных ресурсов и экологии региона к идее также отнеслись с настороженностью: «Рассматриваемая территория является памятником природы областного значения, для которого установлен режим особой охраны, — напоминает замруководителя департамента Александр Царев. — В соответствии с ним запрещаются самовольные вырубки и порча зеленых насаждений, размещение капитальных сооружений, прокладка коммуникаций и иные строительные работы без проекта, прошедшего госэкспертизу регионального уровня».

«Зато в департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области предложение пользователя назвали интересным и актуальным — ведь в регионе аналогичных спорткомплексов нет. Правда, представители структуры поддержали коллег-экологов в вопросе не совсем целесообразного выбора места для размещения экстрим-парка».

Реакцию чиновников из различных структур, по сути, обобщили сотрудники Торгово-промышленной палаты области. Подчеркнув, что развитие спорта является «важной частью культурной жизни региона», представители ТПП предложили все же подобрать для размещения экстрим-комп­лекса другую площадку: «В проекте нет карты трассы, не говоря уже о предполагаемом плане размещения инфраструктуры, которая будет обслуживать данный спорткомплекс, — отмечают в Палате. — Поскольку парк «Динамо» является одним из немногих участков леса в черте города, мы считаем нецелесообразным вырубку деревьев на его территории».

Воронеж фестивальный

В Воронеж привезут лучшие детские спектакли года, пишет «Российская газета».

«Объявлена программа популярного фестиваля «Маршак», который пройдет в Воронеже с 29 октября до 6 ноября — в дни школьных каникул. В нее вошло 26 спектаклей — открытия последнего театрального сезона, безусловные хиты и любопытные эксперименты. Как и в прошлом году, публике обещают зрелище, далекое от «тюзятины». Наряду с работами зарубежных и столичных театров покажут спектакли воронежских трупп, а также постановки, где играют сами дети. Зрители увидят мюзиклы про рыжую Пеппи (по мотивам советского фильма) и мечтательную елочку с эффектом 3D, балеты по мотивам сказок Андерсена с элементами цирка и мультипликации, волшебные кукольные сказки под узбекский и черкесский фолк», — пишет «РГ».

«Необычную детскую оперу «Маленький трубочист» привезет из Москвы Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского. Спектакль на музыку современного британского классика Бенджамина Бриттена сочинят и разыграют артисты вместе со зрителями. Часть певцов наберут в воронежском музколледже. Интерактивной будет и кукольная постановка «Соломенные ребятишки» (Саратовский ТЮЗ), откуда ребята смогут унести кусочек чуда. В «Аленьком цветочке» будут звучать гусли и колесная лира, «Петр и Феврония Муромские» стряхнут пыль с древнерусской легенды. С Новой сцены Александринки перенесут в воронежский драмтеатр «несказку» про сверчка, который впервые в жизни загрустил. Еще одну философскую историю преподнесут артисты РАМТа, где в этом году поставили «Кролика Эдварда», знакомого многим по бестселлеру Кейт ДиКамилло».

«Для подростков — а эта аудитория в «детском» сегменте самая сложная — мы приготовили два замечательных спектакля: «Пингвины» (Московский ТЮЗ) и «Ленинградка» (Центральный театр кукол имени С. Образцова), — рассказал куратор программы Алексей Малобродский. — Герои первого ждут Всемирного потопа и спорят о вечных истинах. Второй спектакль — притча о нравственном взрослении в экстремальных условиях, в условиях блокады. Хорошо, если рядом с юными зрителями окажутся взрослые, которые потом смогут прокомментировать увиденное, пояснить какие-то вещи».

«Вспомнят на фестивале и творчество самого Самуила Маршака (к слову, уроженца Воронежа). Публика сравнит «Кошкин дом» в версии московского и воронежского ТЮЗов. Первый оформлен полотнами Матисс, Шагала, Сезанна и Ван Гога. О втором пока известно мало — премьера намечена на 5 ноября».

Убийство в «Лесной сказке»

«Моё!» в номере от 6 сентября пишет о новых деталях убийства в кафе «Лесная сказка» — в декабре прошлого года. Сейчас идет следствие, однако родственники убитого уверены, что преступники могут уйти от наказания.

Как пишет издание, на прошлой неделе в Сети была опубликована видеозапись с камер видеонаблюдения в кафе «Лесная сказка»: на кадрах оказался запечатлен момент убийства мужчины там 10 декабря 2015 года. Преступление было резонансным, были задержан подозреваемые. Однако, как сообщили родные убитого журналистам, «уголовное дело до сих пор не ушло в суд. Семья убитого мужчины не верит следователям и их версии, что убийство случилось на почве внезапной ссоры. Они настаивают, что это было спланированное убийство и убивал их сына не один человек, а трое мужчин».

Запись с камеры видеонаблюдения выложили родные убитого. На кадрах видно, как мужчина пытается выйти из кафе, его преследуют трое. На крыльце он падает. Один из нападавших уходит внутрь кафе, выходит с системным блоком компьютера и обрушивает его на голову жертве. После чего все трое возвращаются в заведение. Затем видно, как к пострадавшему подходит человек, до этого издали наблюдавший за происходящим. Он осматривает жертву, заходит в кафе, через некоторое время выходит из него и уезжает на машине.

В кафе 10 декабря был убит 37-летний уроженец Азербайджана Камран Мамедли: на его теле было обнаружено ножевое ранение в живот, огнестрельное ранение в щёку и следы ударов по голове.

«Через три дня после преступления следователи нашли одного из нападавших — 32-летнего земляка погибшего Амила Ганбарова. Подозреваемый уже был судим за хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Во время допроса Амил признался в убийстве частично, при этом заявил, что травмы погибшему наносил он один. В тот вечер он якобы вместе со своими друзьями встретился с Мамедли в кафе, где у них внезапно вспыхнула ссора, переросшая в драку. По словам задержанного, сначала Мамедли якобы достал пистолет, а Ганбаров, защищаясь, полоснул его ножом по животу. И уже потом, на улице, ударил противника системным блоком за обидные слова. При этом подследственный отрицает, что стрелял в Мамедли, и настаивает на том, что в драке последний сам ранил себя из пистолета. Но по версии следствия, все травмы погибшему нанёс именно Ганбаров. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Остальных участников потасовки следователи рассматривают как свидетелей».

Однако родные убитого уверены, что один человек не смог бы справиться с Камраном: «Мы не согласны с такой версией. Выходит, били трое, а сидеть будет один? — возмущается отец погибшего. — У сына чёрный пояс по карате. Чтобы нанести ему такие травмы, нападать должны были все трое».

«Также родственники погибшего считают, что убийство могло быть заказным. По их мнению, Камрана специально пригласили на встречу в кафе. Чтобы не было свидетелей, злоумышленники закрылись в банкетном зале, где камер не было. Отдельное внимание родные просят обратить на запись, сделанную у входа в кафе. А именно на человека, который с фонариком подходит к их лежащему сыну. Родственники Камрана считают, что это известный в Воронеже криминальный авторитет и якобы именно по его заказу был убит мужчина. Однако семья погибшего не указывает, что могло послужить причиной такой жестокой расправы. Отметим, что у погибшего был бизнес по продаже овощей и фруктов. По словам родственников, долгов у него не было, конфликтов вроде тоже. Единственный обвиняемый по этому делу легальной работы не имел. Он утверждает, что жил за счёт продажи зелени на рынке».

«В ближайшее время дело должны передать в суд. Родные жертвы настаивают на переквалификации дела в «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (от 8 до 20 лет лишения свободы) и «Убийство, совершённое с особой жестокостью» (от 8 до 20 лет лишения свободы). Следственный комитет объясняет свою позицию отсутствием доказательств вины остальных участников».

«Вывод о непричастности к убийству двух остальных участников тех событий основывается на показаниях обвиняемого и свидетелей, в том числе сотрудников кафе, а также на результатах экспертиз», — рассказали в ведомстве.

Как пояснил изданию юрист Евгений Ермилов, «чтобы довести до конца дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», следствию необходимо доказать, что все участники драки имели единый умысел на убийство. Однако в данном случае на видео мы видим кадры потасовки мужчин, во время которой только один человек наносит удары системным блоком жертве (см. фото). При этом злоумышленнику не помогают в этом другие участники конфликта. А значит, доказать, что все трое хотели убить этого человека, не представляется возможным».