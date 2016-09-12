Тбилиси, 12 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Возможность революции в Грузии в связи с предстоящими выборами маловероятна, считает грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра», анализируя революционные ресурсы «Единого национального движения» и сравнивая нынешнюю ситуацию с ситуацией до и после выборов 2003 года.

Никола Пиросмани. Стабильность

«Запад нынешней Грузией доволен. Мы увидели заявленную правительству поддержку, услышали слова похвалы… Это должно быть знаком для желающих революции!» — подчеркнул эксперт и констатировал, что сегодня дестабилизация в Грузии для Запада неприемлема.

«Стабильная Грузия стремится к Евросоюзу и НАТО, а в условиях дестабилизации здесь активизируется Россия. Запад, который и без того, возмущен ростом влияния России в мире, видит тут угрозу, и поэтому твердо поддерживает стабильность страны (Грузии) и курс ее развития, что мы услышали и от Столтенберга. Они хорошо понимают, что в случае дестабилизации здесь будут созданы более прочные основания для вторжения России», — пояснил Сакварелидзе.

По его словам, сегодня Запад предупреждает Грузию, что влияние России в ней расти не должно, и выделяет для этого Грузии огромные суммы.

Говоря о революционных ресурсах ЕНД, эксперт отметил, что того внешнего ресурса, который эта партия имела в 2003 году, сегодня ни она, ни какая-либо другая политическая сила в Грузии не имеет. Нет у соратников Саакашвили, по оценке эксперта, и внутренних ресурсов для организации революции, так как за прошедшие после ухода из власти четыре года ни одного масштабного митинга эта партия устроить не смогла.