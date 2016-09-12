Москва, 12 сентября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В отношении участников свадебного кортежа, открывших стрельбу в районе парка «Царицыно» на юге Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», передают 12 сентября «Вести».

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По данным правоохранителей, кортеж состоял из четырех автомобилей, среди которых находились иномарки Maybach, Bentley и Porsche. У участников кортежа был изъят травматический пистолет и патроны.

Напомним, 11 сентября столичная полиция объявила план «Перехват» после сообщений граждан о стрельбе, сопровождавших проезд свадебного кортежа по улицам мегаполиса. По рассказам очевидцев, стреляли из автомобиля Porsche. Нарушителей удалось задержать.