Чебоксары, 12 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. На исходе предпоследней предвыборной недели в Чувашии остался только один Анатолий Аксаков — действующий депутат Госдумы РФ, баллотирующийся по Канашскому одномандатному округу. 9 сентября ЦИК Чувашии рассмотрел заявление выдвиженца от партии «Зелёные» Анатолия Аксакова о самоотводе. Таким образом, 33-летний сельский шофёр Аксаков из аликовской деревни, всю кампанию числившийся кандидатом в депутаты, де-юре выбыл из борьбы. Чувашия покончила с очередным кандидатом-фантомом, но не последним, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные «ГАС Выборы»

Напомним, ещё на старте предвыборной кампании в Госдуму и Госсовет Чувашия ославилась на всю страну небывалым количеством спойлеров: четыре Аксаковых, три Олега Алексеевича Николаевых, несколько Сергеев Семёновых и Игорей Моляковых. Примечательно, что все однофамильцы составляли конкуренцию кандидатам от партии «Справедливая Россия». Разразился скандал федерального масштаба, и глава ЦИК Чувашии Александр Цветков (член «Единой России»), в этому году демонстрирующий небывалую и сверхисключительную лояльность местной власти, вынужден был публично признаться, что за этим стоит «какая-то серьёзная политическая сила», а затем констатировать: «кандидаты — фантомы».

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Отметим, что безумие с однофамильцами Кремль пытался остановить ещё в самом начале — не зря же федеральная «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата по Канашскому одномандатному округу в пользу главы думского комитета справоросса Анатолия Аксакова. Так почти одновременно появившийся дуэт самовыдвиженцев Аксаковых был столь же одномоментно снят с предвыборной дистанции: молодой тренер-гимнаст из бюджетной организации Александр Аксаков добровольно забрал документы, не став демонстрировать свои акробатические возможности в политике, затем «кувыркнули» с выборов безработного Анатолия Аксакова, который ранее был осуждён за кражу, незаконное хранение оружия и умышленное убийство.

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Однако после провала самовыдвиженцев появился кандидат от «Зелёных» — Александр Аксаков из аликовской деревни, который трудится водителем у индивидуального предпринимателя. 33-летний сельский шофёр Аксаков был зарегистрирован и составил «однофамильную» конкуренцию думцу-справороссу Анатолию Аксакову. Правда, с избирателями шофёр не встречался, листовки не печатал — в общем, ничем и никак не демонстрировал своё участие в выборах, и все понимали на какого «индивидуального предпринимателя» работал сельский труженик. К исходу предпоследней недели до выборов «наёмник» ИП сдался: написал заявление в ЦИК, конечно, не без помощи «работодателя».

Таким образом, в Чувашии кремлёвские правила с трудом, но выучили: по Канашскому одномандатному округу остался один-единственный Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы. Конкуренцию справороссу составят 9 кандидатов, в том числе представители парламентских партий КПРФ и ЛДПР.

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Между тем в Чебоксарском одномандатном округе до сих пор — три Олега Алексеевича Николаевых. Действующему депутату Госсовета Чувашии Олегу Николаеву («Справедливая Россия») противостоят выдвинутый всё теми же «Зелёными» 62-летний пенсионер и кандидат-пятнадцатитысячник, водитель из Канашского района. Напомним, самовыдвиженец-водитель Николаев набрал 15 092 подписей собрал буквально за несколько дней — а это ни много ни мало почти половина (!) всего Канашского района, включая младенцев, причём на оплату труда сборщиков не потратил официально ни одного рубля. Водитель Николаев известен тем, что в ЦИК являлся со свитой консультантов, его подписные листы отличались удивительной стерильностью и он активно судится.

По Чебоксарскому одномандатному округу в Госдуму баллотируются 13 кандидатов.

Что касается судебных процессов, то их в этом угоду много: даже сегодня в суде будут рассматриваться сразу три иска в отношении «Справедливой России»: депутата Госдумы Анатолия Аксакова, депутата Госсовета Чувашии Олега Николаева и весь партсписок справороссов в Госсовет пытаются снять с выборов кандидат и пиарщик КПРФ Григорий Данилов, самовыдвиженец-водитель Олег Николаев и Партия пенсионеров. Иски касаются нарушения авторских прав на публикацию картографических материалов и материалов по строительству Сурского рубежа. Особенно примечательны в данном случае даже не карты — а Сурский оборонительный рубеж 1941 года, подвиг тыла в Великую Отечественную войну и героизм народа. И их следует распространять любыми способами.