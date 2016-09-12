Москва, 12 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Российский ученый-биофизик из Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов решил проверить на себе технологию омоложения, которую ранее проверял на лабораторных мышах, пишет газета «Известия».

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

По его словам, старение связано с постоянным процессом накопления повреждений в ДНК каждой из клеток организма человека. Карнаухов видит решение не в исправлении накопившихся в наших клетках генетических ошибок, а в торможении самого процесса их накопления.

Для этого, считает ученый, достаточно в молодом возрасте извлечь и поместить в криобанк набор стволовых клеток костного мозга — эти клетки останутся неизменными, пока клетки организма стареют. Когда человек состарится, клетки можно извлечь и пересадить ему же.

Карнаухов уточнил, что в экспериментах на мышах увеличение средней продолжительности жизни составило 34%, что соответствует 25 годам жизни человека.