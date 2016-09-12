Российский ученый проверит технологию омоложения на себе
Москва, 12 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Российский ученый-биофизик из Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов решил проверить на себе технологию омоложения, которую ранее проверял на лабораторных мышах, пишет газета «Известия».
По его словам, старение связано с постоянным процессом накопления повреждений в ДНК каждой из клеток организма человека. Карнаухов видит решение не в исправлении накопившихся в наших клетках генетических ошибок, а в торможении самого процесса их накопления.
Для этого, считает ученый, достаточно в молодом возрасте извлечь и поместить в криобанк набор стволовых клеток костного мозга — эти клетки останутся неизменными, пока клетки организма стареют. Когда человек состарится, клетки можно извлечь и пересадить ему же.
Карнаухов уточнил, что в экспериментах на мышах увеличение средней продолжительности жизни составило 34%, что соответствует 25 годам жизни человека.