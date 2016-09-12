Пекин, 12 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Администрация Государственного музея Гугун, расположенного в дворцовом комплексе Запретного города, ссылаясь на решение Государственного бюро по защите культурных памятников КНР, опубликовала заявление, в соответствии с которым на территории музейного комплекса запрещено пользоваться внешними вспышками, штативами и селфи-палками. По мнению руководства музея, данные устройства могут нанести непоправимый урон древним экспонатам.

(сс) Pixelflake Запретный город

«Администрация музея призывает посетителей делать фотографии и делиться ими со своими родственниками и друзьями, однако существует ряд причин, по которым пользоваться некоторыми устройствами все же запрещено», — сообщил журналистам куратор одной из выставок, расположенной в комплексе Запретного города.

По мнению защитников исторических памятников, ставшие в последнее время популярными селфи-палки могут нанести непоправимый ущерб музею. Так в конце 2015 г. группа подростков, желающих сделать снимок с помощью мобильного телефона и селфи-палки повредили статую, расположенную в входа в один из залов Гугуна.

Запрет на использование штативов связан с тем, что данные устройства занимают слишком много места и мешают другим посетителям знакомится с музейным комплексом. Кроме того, снимки полученные с помощью штатива могут быть в дальнейшем использоваться в коммерческих целях.

Запретный город (Гугун) — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Уникальный комплекс состоит из 980 зданий, общая площадь Запретного города составляет 720 тыс. м². С 1420 по 1912 гг. на территории дворцового комплекса проживали императоры династий Мин и Цин. С 1925 года Запретный город находится в ведении Дворцового музея. В 1987 г. Запретный город первым из китайских объектов был занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, редакция крупнейшего магазина приложений для пользователей Apple-девайсов назвала лучшее приложение года, разработанное для китайского рынка. Им стало приложение «Han Xizai's Night Feast», разработанное по заказу Государственного музея Гугун. В топ вошли еще 2 приложения от столичного музея: «The Palace Museum» и «The Qing Emperor's Wardrobe».