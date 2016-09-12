Улан-Удэ, 12 сентября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Власти Бурятии попросили министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева отклонить предложение о присоединении Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) к Иркутскому государственному аграрному университету (ИрГАУ).

Мартирос Сарьян. Фрукты и овощи. 1934

Как сегодня, 12 сентября, сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава республики Вячеслав Наговицын направил соответствующее письмо Ткачеву на минувшей неделе. В письме уточняется, что создать межрегиональный аграрный университет на базе ИрГАУ путем присоединения БГСХА предложил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Однако власти Бурятии назвали это предложение «непроработанным и не решающим вопросы повышения качества образования и повышения эффективности деятельности вузов».

«На взгляд правительства Бурятии, это предложение содержит намерение за счет другого вуза, находящегося и успешно работающего в другом регионе, решить финансовые проблемы ИрГАУ. Беспочвенное и нецелесообразное объединение вузов приведет к снижению кадрового обеспечения аграрного производства, значит и к снижению темпов роста и целостного развития региона, не улучшит финансовое благополучие, а приведет к дополнительным и неэффективным затратам, к социальной напряженности во всех регионах, для которых эти вузы осуществляют подготовку кадров», — говорится в сообщении правительства Бурятии.

Уточняется, что в предложении властей Иркутской области Бурятской ГСХА отводится статус филиала: «Вместе с тем, согласно объективному анализу кадрового состава, материально-технической базы, имущественного, финансового и социального комплекса, качества подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда, Бурятская ГСХА не только не уступает, но и значительно превосходит ИрГАУ».

Наговицын поручил Минсельхозпроду Бурятии проработать этот вопрос в министерстве сельского хозяйства РФ. Добавим, эту ситуацию он назвал «беспрецедентной» и намерен сообщить о ней полпреду президента РФ в Сибири.

Также правительство Бурятии в официальном сообщении приводит данные, которые свидетельствуют о самодостаточности аграрного вуза региона. В частности, в пресс-релизе говорится о том, БГСХА, «имеющая 85-летнию историю, как Восточно-Сибирский центр интеграции аграрного образования, науки и производства, уже является межрегиональным вузом», так как готовит специалистов не только для Бурятии, но и для Тувы, Якутии, Забайкалья и Иркутской области: «По результатам мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования, проводимого министерством образования и науки Российской Федерации, Бурятская ГСХА признается эффективным вузом».

Добавим, о том, что бурятский агровуз может стать филиалом иркутского университета, стало известно несколько дней назад. «Представляется целесообразным создание Межрегионального аграрного университета путем слияния ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» и ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова». Это позволит создать на Байкальской межрегиональной территории условия для консолидации образовательных и научных ресурсов с целью повышения эффективности аграрного образования», — приводят местные СМИ позицию представителей ИрГАУ.

«Какая реакция? Возмущение! Как губернатор другого субъекта подает такое предложение об объединении вузов. Обсудив в ректорате, мы выразили свое категорическое несогласие», — цитирует «Тивиком» исполняющего обязанности ректора БГСХА Ивана Калашникова. В свою очередь, врио ректора ИрГАУ Олег Шваенко подчеркивает, что «эта позиция обсуждалась уже не первый год».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года появилась информация о том, что некоторые студенты и выпускники БГСХА оказались в спорной ситуации и не могут получить дипломы государственного образца. Как тогда объяснили в вузе, такая ситуация сложилась в связи с тем, что «в России идет выполнение постановления правительства РФ — сокращение экономических направлений во всех вузах, кроме экономических направлений».

Сегодня, 12 сентября, в БГСХА ИА REGNUM сообщили, что эта проблема решилась: «Всех перевели в вузы, которые имеют аккредитацию, все студенты получили дипломы государственного образца».