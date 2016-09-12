Москва, 12 сентября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. К деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA) накопилось множество вопросов, перемены, необходимые в мировой антидопинговой системе, станут предметом обсуждений в ближайшее время, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, передает 12 сентября RT.

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По словам Жукова, WADA ведет свою деятельность непрозрачно. Неясно, сколько проб, у каких спортсменов и по какому принципу берутся, почему к одним атлетам внимания больше, чем к другим.

Кроме того, агентство превысило свои полномочия, так как стало давать МОК рекомендации по отстранению национальных сборных от участия в Олимпиаде. Глава ОКР добавил, что по окончании Игр-2016 в Рио призывы к реформированию WADA высказали антидопинговые агентства семнадцати государств.

«В ближайшее время состоится саммит Международного олимпийского комитета, где будет обсуждаться реорганизация всей антидопинговой системы. В дальнейшем возможна сессия МОК, посвящённая этой теме, перемены обязательно будут», — отметил Жуков, имея в виду саммит 8 октября в Лозанне.