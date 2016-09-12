Санкт-Петербург, 12 сентября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В отмечаемый сегодня, 12 сентября, День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту Санкт-Петербурга пройдет крестный ход в честь этого православного и городского праздника.

Борис Кустодиев. Крестный ход. 1915

Александр Невский в Русской Православной Церкви считается небесным покровителем Санкт-Петербурга и защитником всей северо-западной Руси. 12 сентября 1724 года основатель города на Неве, император Петр I, перенёс в учрежденный им мужской монастырь мощи Александра Невского, до этого хранившиеся во Владимире.

В 1743 году в этот день по решению императрицы Елизаветы Петровны был впервые проведен общегородской крестный ход. Эта традиция, прерванная в годы советской власти, была возобновлена во время 300-летнего юбилея Александро-Невской Лавры в 2013 году.

В 10:00 начнется праздничная Божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На 11:00 назначено начало крестного хода по Невскому проспекту, от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской Лавре, где хранятся мощи святого князя. В крестном ходе примут участие духовенство Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов Санкт-Петербурга и Ленобласти, учащиеся духовных школ, православные братства и верующие горожане.

В период с 11:00 до 12:30 движение транспорта по Невскому проспекту от Казанской ул. до пл. Александра Невского поэтапно будет перекрываться по ходу движения колонны.

В 12:00 состоится малый крестный ход с мощами Александра Невского из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского.

С 12:15 торжества продолжит молебен на площади, пройдет возложение цветов к памятнику князя Александра Невского, Запланированы приветствия и поздравления официальных лиц, чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского, парад роты почетного караула и курсантов военных училищ Санкт-Петербурга. Завершит программу торжеств в 15:00 концерт в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления.

Добавим, что с утра на улицах центра города дежурят усиленные наряды дорожной полиции.