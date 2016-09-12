Киев, 12 сентября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. На Украине возобновлен импорт газа из Польши, ранее приостановленный из-за разгерметизации газопровода, сообщил в Facebook пресс-секретарь компании-оператора газотранспортной системы страны «Укртрансгаз» Максим Белявский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

По его словам, импорт восстановлен в 7:00 мск, коридор загружен на 99%. «Режим — 4,25 миллионов кубометров», — уточнил Белявский.

Напомним, 9 сентября на участке магистрального газопровода во Львовской области произошла разгерметизация, импорт был временно приостановлен. Поставки возобновились после ликвидации последствий аварии.

Киев в конце 2015 года отказался от поставок газа из России и перешел на газоснабжение из стран ЕС, в частности из Польши. Мощность реверсного газопровода из Польши составляет 4,3 млн куб. м в сутки. Польша поставляет также газ для промышленных потребителей — польская PGNiG начала поставки в августе 2016 года.