Вашингтон, 12 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Внезапное ухудшение здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, потерявшей сознание 11 сентября во время траурной церемонии, не может не отразиться на ходе её предвыборной кампании, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Теперь резкое ухудшение здоровья политика, о котором тут же стало известно общественности, превратилось в тему для разговоров. Комментируя состояние своего здоровья, Клинтон не сможет просто сводить эту тему к шуткам.

Отмечается, что предвыборный штаб Клинтон совершил ошибку, затянув с объяснениями по поводу её обморока: комментарий появился только через полтора часа после случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии в честь жертв теракта 9/11. Сначала она почувствовала недомогание, а в какой-то момент потеряла сознание.

В пресс-службе кандидата официально сообщили, что недомогание связано с перегревом и обезвоживанием. Однако в этот же день выяснилось, что политик заболела пневмонией. Личный врач Клинтон заявила, что политик «идёт на поправку».