Чебоксары, 12 сентября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. В августе в Чувашии задолженность по заработной плате составила 40 млн рублей. По сравнению с июлем долги возросли ещё на 0,8 млн рублей (на 2%), в июле рост составил 2,5 раза. За месяц прирост произошёл в основном за счёт предприятий Канаша — на 0,7 млн рублей, с 20 млн до 20,7 млн рублей. Такие данные опубликовал Чувашстат со ссылкой на сведения организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чувашстат Долги по зарплате в муниципалитетах Чувашии

Вся сумма задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Долги организаций, находящихся в процессе конкурсного производства, составили 15 млн рублей (или 37,6%). Больше всего долгов по зарплате приходится на организации обрабатывающих производств (88,4%).

Численность работников, перед которыми имеется задолженность по зарплате, в августе снизилась с 2027 до 1766 человек. Из них наибольшая доля приходится на предприятия Канаша: здесь долги сложились перед 1448 работниками. В расчёте на одного человека долги по зарплате в Чувашии возросли с 19,3 тыс. рублей, достигнув 22,64 тыс. рублей.

На 1 июля задолженность по зарплате отсутствовала в 19 районах и двух городах. Наибольший размер долгов приходится на Канаш (20,7 млн рублей, или 51,7%) и Чебоксары (14,7 млн рублей, или 36,8%).

По данным Минэкономразвития Чувашии, на 1 августа долги по зарплате были в семи организациях, основной рост задолженности произошёл за счет появления долгов в ЗАО «Промтрактор-Вагон» и ОАО «Чувашский бройлер» (58% в общем объеме задолженности). В общем объеме задолженности по заработной плате 38,1% приходилось на организации, находящиеся в процессе конкурсного производства (ООО «Чебоксарская типография №1» и МУП «Городок» в Марпосадском районе).