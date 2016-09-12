Москва, 12 сентября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Нефтяной рынок отыграл позитив от заключения соглашения между Россией и Саудовской Аравией, а также от максимального с 2009 года недельного снижения запасов углеводородов в США, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас. Баррель североморской Brent отскочил от уровня 50 долл./барр. и лишился почти 3,5%, утратив отметку 48 долл./баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Угрозу для актива представляет недавнее восстановление доллара и неожиданно «ястребиная» риторика представителя ФРС Эрика Розенгрена, который ранее не отличался оптимистичным тоном. Перемена настроений в стане ФРС может и далее оказывать поддержку американской валюте, способствуя росту ожиданий в отношении повышения ставок», — пояснил Салас.

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«На этом фоне Brent может продолжить снижение. Довольно сильная поддержка проходит в районе 47,50 долл./баррель, пробой этого уровня будет способствовать усилению «медвежьего» импульса. Сегодня, 12 сентября, котировки будут пытаться отыгрывать негативный фактор», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 сентября, мировые цены на нефть в понедельник снижаются, продолжая отыгрывать данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США по итогам прошлой недели. Так, по состоянию на 08.20 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 1,42% — до $47,34 за баррель. Цена на нефть марки WTI снижалась на 1,59% — до $45,15.