Вашингтон, 12 сентября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп запретил своим сотрудникам под страхом увольнения комментировать в соцсетях или в СМИ болезнь его соперницы, кандидата-демократа Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Сотрудники предвыборного штаба могут высказывать только пожелания выздоровления Клинтон. Таким образом, в окружении Трампа решили с уважением отнестись к этой ситуации, говорят источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон почувствовала недомогание на церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября. Политик покинула церемонию досрочно при поддержке своих помощников, которые усадили ее в автомобиль.

Через некоторое время после инцидента пресс-служба Клинтон сообщила, что недомогания Клинтон были связаны с перегревом и обезвоживанием. С траурной церемонии 9/11 Клинтон сначала приехала в квартиру своей дочери, после чего перебралась в свой собственный дом в Нью-Йорке.

Демократический кандидат обратилась к избирателям из дома вечером 11 сентября. «Я чувствую себя великолепно Это прекрасный день в Нью-Йорке», — передает пресс-служба сообщение Клинтон.