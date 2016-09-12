Сыктывкар, 12 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. На секции «Оставайтесь в республике: кадры решают все», которая прошла в рамках VIII Гражданского форума региона, выступили известные общественники, ученые и эксперты, которые поделились своим видением демографической и миграционной ситуации в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Зияюшая пустота

Как отметил председатель комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Дмитрий Шатохин, ежегодно республику покидают порядка 8−10 тысяч человек и зачастую это самые активные и квалифицированные люди.

«На мой взгляд, необходимо обратить внимание на три принципиально важных момента. Это образование, наличие современных и высокооплачиваемых рабочих мест и, конечно, общее качество жизни в Республике Коми. Кроме этого нужно работать и над имиджем региона среди других субъектов России», — подчеркнул депутат.

Согласно опросу, который проводился среди жителей Сыктывкара, основными мотивирующими факторами оставаться в республике являются заработная плата, льготы, жилье и карьерные перспективы. При этом из 88 человек только трое в качестве причины остаться назвали теплые чувства к малой Родине. Поэтому важно создавать не только материальную, но и моральную заинтересованность трудиться на родной земле.

По словам Дмитрия Шатохина, работа секции стала первым шагом в реализации проекта «Ты нужен республике», который стартовал на днях. Основная цель проекта — совместными усилиями правительства и Государственного Совета сделать жизнь в регионе более качественной, чтобы люди хотели жить в Коми, а те, кто уехал — стремились вернуться.

По итогам обсуждения участники секции приняли обращение к главе и правительству региона с просьбой изменить кадровую политику в области подготовки управленческих кадров. В частности, активнее использовать потенциал соответствующей президентской программы, а также переформатировать образовательный форум «Крохаль» в своеобразный кадровый клуб, в рамках деятельности которого отбирать перспективных молодых специалистов.