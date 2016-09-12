Москва, 12 сентября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Представители банков под эгидой ассоциации «Россия» попросили Центробанк РФ (ЦБ РФ) внести поправки в закон «О кредитных историях», чтобы получать информацию от бюро кредитных историй (БКИ) без согласия граждан. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Банковское сообщество под эгидой ассоциации «Россия» направило в ЦБ письмо с предложением отменить в ряде случаев обязательное согласие клиента на запрос банка в БКИ», — говорится в сообщении.

В частности, банкиры предлагают сделать однажды полученное согласие от клиентов бессрочным, тогда как сейчас срок его действия составляет 2 месяца. Это позволит кредитным организациям при необходимости в любое время запрашивать информацию из БКИ о своих клиентах, получив согласие от них только один раз.

Отмечается, что Банк России готов обсуждать такую возможность, но ждет от участников рынка более обоснованной аргументации.