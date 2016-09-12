Москва, 12 сентября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Рубль скорректировался вниз вслед за котировками нефти. Не eдержавшись на уровне 50 долл./барр., баррель Brent обвалился под отметку 48. На этом фоне, по мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, пара доллар/рубль отскочила от поддержки в районе 63,50, приблизившись к 65 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Оптимизм в сырьевом сегменте, вызванный резким сокращением запасов нефти в США, стремительно развеялся на осознании временного характера этого явления. Также давление на рубль, нефть и рисковые активы в целом оказала «ястребиная» риторика голосующего члена ФРС Эрика Розенгрена, который высказался в пользу повышения ставок», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 12 сентября, рынки продолжат переваривать недавний посыл Федрезерва, улучшивший настрой доллара. Возродившиеся надежды на ужесточение монетарной политики в США могут усилить давление на нашу валюту и открыть доллару путь выше 65 рублей. Однако для уверенного пробоя этого уровня потребуется дальнейшее удешевление нефти Brent, а активного продолжения распродаж «черного золота» на данном этапе не ожидается», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 сентября Центробанк РФ повысил официальные курсы валют. Так доллар США вырос на 19 копеек и составил 64,16 рубля, Евро подрос на 29 копеек до 72,34 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до 47,34 доллара за баррель.