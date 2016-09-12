Москва, 12 сентября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Нефть марки Brent пережила довольно волатильную неделю. Соглашение между Россией и Саудовской Аравией, рекордное сокращение коммерческих запасов в США. Естественно, что эти факторы поддержали энергоноситель, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ожидание встречи в Алжире в конце сентября может оказывать энергоносителю умеренную поддержку. Но при этом, в краткосрочной перспективе котировки будут реагировать на данные по коммерческим запасам. После рекордных цифр рынок, конечно, будет ждать дальнейшего сокращения», — пояснила Рогова.

«Но, если подобные надежды не оправдаются, шансы на падение в район нижней границы установившегося диапазона 45,30 — 50,00, довольно высоки. Однако в районе этой отметки Brent все же будет интересна для покупок», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 сентября, мировые цены на нефть в понедельник снижаются, продолжая отыгрывать данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США по итогам прошлой недели. Так, по состоянию на 08.20 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 1,42% — до $47,34 за баррель. Цена на нефть марки WTI снижалась на 1,59% — до $45,15.