Москва, 12 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Рубль на начавшейся неделе будет ждать решения Банка России по монетарной политике, публикуемое 16 сентября. Рынок практически не сомневается в том, что регулятор пойдет на очередное снижение, так как ценовое давление продолжает ослабевать. Скорее всего, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, снижение ставки будет небольшим — около 0,5%, но краткосрочно, и это может надавить на рубль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«До публикации решения рубль может реагировать на динамику нефти. Пока фон для черного золота остается достаточно позитивным. Но публикуемые данные по коммерческим запасам в США могут изменить ситуацию. Тем более что в Штатах продолжается рост числа работающих буровых установок, что потенциально приведет к росту добычи», — пояснила Рогова.

«Таким образом, вряд ли доллар/рубль сможет уйти ниже уровня 63,40 даже на фоне укрепления нефти. А к концу недели пара может подняться в район 65,50 — 65,70», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 12 сентября Центробанк РФ повысил официальные курсы валют. Так доллар США вырос на 19 копеек и составил 64,16 рубля, Евро подрос на 29 копеек до 72,34 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до 47,34 доллара за баррель.