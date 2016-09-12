«На рубль надавит ЦБ»
Москва, 12 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Рубль на начавшейся неделе будет ждать решения Банка России по монетарной политике, публикуемое 16 сентября. Рынок практически не сомневается в том, что регулятор пойдет на очередное снижение, так как ценовое давление продолжает ослабевать. Скорее всего, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, снижение ставки будет небольшим — около 0,5%, но краткосрочно, и это может надавить на рубль.
«До публикации решения рубль может реагировать на динамику нефти. Пока фон для черного золота остается достаточно позитивным. Но публикуемые данные по коммерческим запасам в США могут изменить ситуацию. Тем более что в Штатах продолжается рост числа работающих буровых установок, что потенциально приведет к росту добычи», — пояснила Рогова.
«Таким образом, вряд ли доллар/рубль сможет уйти ниже уровня 63,40 даже на фоне укрепления нефти. А к концу недели пара может подняться в район 65,50 — 65,70», — считает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, на 12 сентября Центробанк РФ повысил официальные курсы валют. Так доллар США вырос на 19 копеек и составил 64,16 рубля, Евро подрос на 29 копеек до 72,34 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до 47,34 доллара за баррель.