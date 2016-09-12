Оренбург, 12 сентября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбурге в культурном комплексе «Национальная деревня» 10 сентября состоялось официальное закрытие Международного молодежного образовательного форума «Евразия», который объединил на своей площадке 800 представителей 70 стран Евразийского континента.

orenburg-gov.ru В Оренбурге прошла церемония закрытия первого Международного молодежного образовательного форума «Евразия»

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что у форума «Евразия» — большое будущее. «Форум, объединивший молодых представителей порядка 70-ти стран, будет развиваться, а география форума перешагнет границы континента. И наше Оренбуржье — настоящее сердце Евразии — будет с радостью встречать старых друзей и новых гостей. Молодых людей, которые приедут к нам, чтобы стать ближе друг к другу. Не забывайте, что сердце Евразии всегда открыто для вас», — подчеркнул глава региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В рамках закрытия состоялось подведение итогов четырех насыщенных дней форума и награждение победителей, представивших наиболее интересные и перспективные проекты.

В рамках грантовых конкурсов от Федерального агентства по делам молодёжи и Фонда поддержки публичной дипломатии им. И.М. Горчакова участниками форума было презентовано более 100 инициатив социальной направленности. Впервые в истории федеральных форумов получить денежные средства на общественно значимую деятельность смогли не только российские граждане, но и жители зарубежных стран. Семь проектов были рекомендованы на предоставление грантов общим фондом 1,6 млн рублей.

Победителями «Конвейера проектов» стали Виктор Богданов из Оренбурга с проектом «Устройство для неинвазивной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у молодых «Echoendotelium» (300 тысяч рублей), Мария Ромененко из Пензы с проектом «Зеленая экономика» (300 тысяч рублей), Ольга Гроза из Оренбурга с проектом «Берегиня» (200 тысяч рублей) и Валентина Ларченко из Иркутска с проектом «Традиционное ручное ткачество для детей и подростков Прибайкалья» (200 тысяч рублей).

В грантовом конкурсе от Фонда Горчакова победили Тамара Яковлевич из Сербии с проектом «Образовательная программа «Русский свет» (300 тысяч рублей), Арчил Сихарулидзе из Грузии с проектом «Исследовательская работа на тему «Новейшая политическая история российско-грузинских отношений: российская перспектива» (150 тысяч рублей) и Олег Сотниченко из Латвии с проектом «Россия и Великобритания. Информационно-образовательный проект «Молодежный мост» (150 тысяч рублей).

Завершением торжественной программы стал концерт известного российского битбоксера Вахтанга и огненное шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 7−11 сентября прошел Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Его участникам стали 800 молодых людей из разных стран.

В заключительный день форума на встрече с вице-губернатором Оренбургской области Верой Башировой и директором форума «Евразия» Алексеем Любцовым участники одобрили проект резолюции. До конца сентября будут приниматься изменения в документ, после чего он будет опубликован и запущен в работу.

В проекте документа отмечается символичность проведения Форума в сердце Евразии и эффективность подобной международной коммуникационной платформы. Кроме того, выделяется значимость Слёта российских соотечественников, которые проживают за рубежом, и проведение волонтёрской программы «Послы русского языка».

В проекте резолюции содержится предложение Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность проведения форума «Евразия» на регулярной основе. Подразумевается, что за исполнением решений будет следить специальный исполнительный комитет, созданный по итогам принятия документа.

Добавим, организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Оренбургской области, «Роспатриотцентр» и «Международный молодежный центр».

Форум стал одним из крупнейших молодёжных мероприятий в преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи.