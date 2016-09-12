Вашингтон, 12 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин являлся «лучшим союзником» США после серии терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявили бывшие сотрудники администрации президента США Джорджа Буша-младшего в интервью Politico.

tellurideinside.com 11 сентября 2001

Так, бывший пресс-секретарь США Ари Флейшер в интервью изданию заявил, что в тот день российский лидер вел себя «фантастически».

«В 2001 г. это был другой Владимир Путин, — заявил Флейшер. — У Америки не могло быть лучшего союзника 11 сентября, чем Россия и Путин».

Коллега Флейшера, экс-представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гордон Джондро также подчеркнул, что действия руководства РФ были важны в тот день, поскольку Вашингтон привел в боевую готовность системы ядерного предупреждения.

В администрации Буша тогда опасались, что Москва может воспринять это как угрозу собственной безопасности и ответить, однако этого не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года поочередно врезались в здания «Башен-близнецов» в Нью-Йорке, в результате чего здания рухнули. Еще один самолет направлялся в сторону Вашингтона, но разбился в штате Пенсильвания.