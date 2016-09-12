Москва, 12 сентября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Баррель Brent подешевел 9 сентября на 3,78%, до $47,80. Цена на нефть снизилась на фоне укрепления американского доллара после выступления главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена. Он высказался за повышение ставки, но воздержался от комментариев по срокам её повышения.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Позднее давление на сырьевой рынок оказали данные компании Baker Hughes. За минувшую неделю число нефтяных буровых установок выросло на 7 ед., до 414 штук.

На азиатской сессии Brent стоит $47,25 за баррель (-1,15%). Высоки риски снижения цен до уровня $46,75. С этого уровня может начаться коррекционная фаза к пятничному падению цен. Понедельник — благоприятный день для коррекций. Если сегодня, 12 сентября, он не остановит продавцов, то нефть подешевеет до $45,95/46,00.