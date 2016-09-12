Москва, 12 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Рроссийская валюта 9 сентября отступила от своих максимумов. Курс доллар/рубль вырос на 1,29%, до 64,82 руб., евро/рубль — на 1,05%, до 72,80 руб. Турбулентность выросла на финансовых рынках на фоне дорожающего доллара после агрессивных заявлений главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена. Он высказался за повышение ставки, но воздержался от комментариев по срокам её повышения. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в сентябре выросла с 18% до 24%, в декабре — с 42,8% до 46,1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Укрепление американского доллара по всему рынку отразилось на рисковых активах и ценах на нефть. Баррель Brent подешевел на 3,78%, до $47,80. Следом за ценами на нефть снизился курс рубля.

Трейдеры продавали рискованные активы, так как ФРС США ужесточает требования к банкам с октября. Чтобы банкам меньше платить, рискованные активы распродаются для возвращения капитала в США. Регулятор хочет заставить крупнейшие американские банки отчислять деньги в резервы на покрытие потенциальных убытков по рискованным активам.

В Азии цена нефть торгуется в красной зоне. Brent стоит $47,22 за баррель (-1,21%). Здесь ничего не остаётся, как рассматривать дальнейшее ослабление национальной валюты.

Сегодня, 12 сентября, при достижении зоны 65,05−65,20 руб. по паре доллар/рубль ожидается коррекционная фаза. Поведением цены на нефть около уровня $46,75. На этом уровне хорошая поддержка. Если от него нефть начнёт дорожать, рубль подорожает до 64,40 руб.