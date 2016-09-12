Вашингтон, 12 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Подростки США вынуждены прибегать к проституции, поскольку они не могут позволить себе продукты питания, сообщает The Guardian.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

К такому выводу пришли эксперты вашингтонского аналитического центра Urban Institute, проведшие исследование в десяти бедных регионах США. По их словам, девушки «продают свое тело», чтобы свести концы с концами. Тогда как подростки вынуждены прибегать к воровству и продаже наркотиков в бандах.

Результаты исследования бросают тень сомнения на наследие Билла Клинтона — его закон о социальном обеспечении, приоритеты в распределении финансирования конгрессом, — а также демонстрируют последствия низких темпов роста заработной платы. Особенное беспокойство вызывают сведения о том, что девушки прибегают к «трансакционным свиданиям» с мужчинами, намного старше их.

«Я провожу уже давно исследования в районах с низким достатком, я написала огромное число работ о том, с чем сталкиваются женщины в среде с высоким уровнем бедности, а также риске половой эксплуатации, однако это что-то новое», — отметила Сюзан Попкин, старший научный сорудник в Urban Institute и ведущий специалист по подготовке доклада «Невозможный выбор» (Impossible Choices).

«Даже для меня — поскольку я уделяю этому внимание и уже давно слышу истории женщин — та значительная роль, которую, по их словам, играют продукты питания в этой проблеме, была новой и шокирующей, а уровень отчаяния, который вытекает из создавшегося положения, просто потряс меня. И эта ситуация, по всей видимости, только ухудшается», — добавила она.

В рамках исследования, проведенного совместно с организацией Feeding America, было создано две фокус-группы — мужская и женская. В ней приняли участие жители из каждого из десяти бедных регионов США, в которые вошли такие крупные города как Чикаго, Лос-Анджелес, Вашингтон, а также сельские районы штата Северная Каролина и восток штата Орегон. В исследовании приняли участие 193 человек в возрасте от 13 до 18 лет, которым было разрешено не называть своих имен.

Их рассказы создают тяжелую картину: подростки, которые оказались за бортом государственных программ защиты детей от нуля до пяти лет, остаются без еды, идут на жертвы, часто голодают, что приводит к крайне тяжелым последствиям в долгосрочной перспективе.

«Мы были свидетелем одной и той же истории повсюду: крайне тяжелая ситуация с голодом и продуктовой безопасностью, которая сказывается на благополучии некоторых из наиболее уязвимых молодых людей. Тот факт, что от детей мы слышали одну и ту же историю повсюду, говорит о том, что есть проблемы, которым мы должны уделить внимание», — отмечает Попкин.

«Я не была уверена, что мы столкнемся с этим», — заявила она. — Дети знали обо всех этих стратегиях: побыть дома у друга, где могут накормить; отказаться от пищи, чтобы младшие братья и сестры могли поесть; не есть школьные обеды, чтобы их можно съесть вечером, чтобы можно было уснуть ночью».

"Все знали, где можно найти самую дешевую еду, и что необходимо держать экстренный запас дома. Все это звучало нормально и было очень распространено в самой богатой стране мира», — подчеркивает Попкин.

В каждом из исследуемых регионов в возрастных группах от 13 до 20 лет были сообщения о проституции. По словам одной из девушек, проживающей в Портленде, штат Орегон, «это, как продавать себя. Ты делаешь все, что необходимо, чтобы заработать денег или поесть».

«Отношения даже нельзя назвать свиданиями… О них можно сказать: я не люблю его по-настоящему, но буду делать то, что должна», — отметила еще одна жительница Портленда.

«Когда продаешь свое тело, это делается не так открыто. Например, если бы я переспал с тобой, ты должен будешь купить мне обед сегодня вечером… так девушки и справляются с этим психологически. Это лучше, чем брать деньги, потому что так их заклеймят проститутками», — заявил молодой человек, проживающей в штате Северная Каролина.

Помимо занятий проституцией, молодые люди вынуждены прибегать к воровству уже в семь или восемь лет. Мальчики воруют такие вещи как мобильные телефоны, обувь, драгоценности и велосипеды. Продажа наркотиков также является распространенным занятием.

«Многие дети в юном возрасте начинают продавать наркотики, чтобы заработать денег для своих семей. Люди считают, что это дело хорошее, но приводит к проблемам», — заявил один из участников, проживающих в Лос-Анджелесе.