Челябинск, 12 сентября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Челябинской области до конца 2016 года и в 2017-м появится около трёх тысяч новых рабочих мест. Губернатор региона Борис Дубровский потребовал от областного правительства добиваться, чтобы в реальный сектор экономики Южного Урала поступали инвестиции. Об этом глава региона сообщил на заседании совета организации «За возрождение Урала», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«Для нас по-прежнему важно, чтобы в каждом муниципальном образовании Челябинской области была своя «точка роста», и желательно не одна. С этой целью в областной парламент будет внесен пакет изменений в налоговое законодательство, который минимизирует, а по отдельным позициям обнулит региональные налоговые ставки для стартовых инвесторов», — заявил Дубровский.

Глава Челябинской области уточнил, что уже до конца 2016 года, а также в 2017 году в регионе планируется реализация 70 инвестиционных проектов из разряда крупных и средних — общая сумма порядка 150 млрд рублей. Для более активного привлечения инвесторов будет снижена ставка на налог по прибыли до 13,5% и полностью упраздняется налог на имущество. От запланированных проектов ожидается получения 3-х тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в итоговом отчёте за 2015 год Дубровский отметил стратегическое направление, которое позволит маневрировать «по волнам экономического кризиса» и привёл цитату Конфуция: «У нас есть паруса, а вы вцепились в якорь». В качестве ключевой цели южноуральский губернатор назвал «повышение качества жизни и благосостояния человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Дубровский на заседании совета по улучшению инвестиционного климата заявил, что в Челябинской области готовятся поправки в законодательство, предусматривающие упрощение процедуры предоставления налоговых преференций. Таким образом южноуральские законодатели внесут вклад в привлечение в область потенциальных инвесторов.