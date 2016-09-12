Оренбург, 12 сентября, 2016, 08:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области утром 12 сентября в районе села Краснощеково Кувандыкского района на трассе Оренбург — Орск произошла авария с участием трех машин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе ГУ МЧС, по оперативным данным, в ДТП погибло четыре человека. На месте происшествия работал один боевой расчет ПСЧ-35 и оперативная группа Кувандыкского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели при помощи гидравлического инструмента из искорёженных автомобилей деблокировали пострадавших и погибших.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В Кувандыкском районе из-за столкновения грузовика с двумя автомобилями погибло четыре человека, двое — доставлены в больницу

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Деу матиз», а затем — с ВАЗ-2101. В результате три человека в «Деуматизе» и один человек (водитель) в «Жигулях» первой модели и погибли. Водитель «Газели» и один пассажир из «Жигулей» госпитализированы. Женщина и мужчина доставлены в городскую больницу Кувандыкав состоянии средней тяжести.

Стоит отметить, по данным областной Госавтоинспекции, на территории Оренбуржья в январе-августе из-за нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения произошло 1208 ДТП, в которых погибло 152 человека, травмировано 1690 человек.