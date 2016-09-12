Якутск, 12 сентября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Житель села Алмазный, заблудившийся в тайге еще в августе, обнаружен живым в Якутии. Об этом, как передает НТВ, говорится в сообщении ГКУ «Службы спасения республики Саха (Якутии)».

ubackground.com Бескрайние просторы тайги

Известно, что мужчина отправился на охоту на своем квадроцикле, однако транспортное средство завязло в болоте, и водитель вынужден был возвращаться пешком. Когда мужчина не появился дома, его родственники забили тревогу.

На поиски охотника выехали спасатели и волонтеры. Всего в операции были задействованы 11 квадроциклов, 6 вездеходов, 2 дельтаплана, малый самолет «Птенец» и 2 вертолета Ми-8, моторная лодка и 2 беспилотника. Зона поиска охватывала 3500 кв. километров.

«Несмотря на активные действия спасателей, обнаружить пропавшего удалось лишь вечером 11 сентября, — говорится в сообщении. — Волонтеры доставили мужчину в пос. Светлый, где его госпитализировали. У него диагностировано истощение, но общее состояние оценивается как удовлетворительное».