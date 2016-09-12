Москва, 12 сентября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Петерсен заявил, что Крым не является какой-то особенной территорией с точки зрения оценки за выборами в России международными наблюдателями. Более того, в отчёте наблюдателей Крым как отдельная российская территория вообще упоминаться не будет. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

Е.Е. Ленуа. Крым. 1958

На вопрос, какой российский регион для ОБСЕ является наиболее интересным, Петерсен ответил, что такого нет — в равной мере все российские субъекты важны.

«Те долгосрочные наблюдатели, которые были распределены по стране, должны наблюдать за всей вашей территорией. Но так как ОБСЕ работает, основываясь на консенсусе всех стран — членов ОБСЕ, Крым не является частью нашего наблюдения», — сказал он.

Петерсен, отвечая на вопрос о признании результатов голосования, которое будет проходить в Крыму, уточнил, что о полуострове в докладе никакого упоминания не будет.

Напомним, Крым вошёл в состав России в результате референдума в 2014 году. Западные страны отказались признать Крым российским и ввели в отношении Москвы санкции, утверждая, что Россия посягает на целостность украинского государства.