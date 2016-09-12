Минск, 12 сентября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В новый состав парламента Белоруссии впервые за 20 лет войдут представители оппозиционных партий, в частности — Компартии, Республиканской партии труда и справедливости, Патриотической партии. Об этом, как пишут «Известия», сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

«В одном из округов победила представитель Объединенной гражданской партии, а также представители компартии, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости», — сказала она.

При этом Ермошина добавила, что полных результатов выборов в Белоруссии у нее пока нет, итоги голосования станут известны в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Белоруссии состоялись в воскресенье, 11 сентября. Согласно данным Центризбиркома страны, явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики составила более 74%.

За одно из 110 мест в нижней палате парламента республики боролись 484 кандидата. Всего в стране были открыты более 6 000 избирательных участков.

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