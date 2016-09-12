Тегеран, 12 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Власти Ирана отрицает опасное сближение военных кораблей Исламской Республики с судами ВМС США, сообщает газета Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарик

По словам представителя армии страны Масуда Джазаери, корабли Исламской Республики всегда действуют в соответствии с международными правилами и установками и по определенным нормам. Комментируя заявления властей США об опасных инцидентах в Персидском заливе, он назвал их причиной «страх» США «перед мощью военных Исламской Республики».

Напомним, в Персидском заливе регулярно происходят инциденты с участием ВМС США и иранскими кораблями, по данным издания, с начала 2016 года их произошло не менее 30.

23 августа американские СМИ сообщали, что четыре военных катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе вынудили эсминец ВМС США Nitze изменить курс, приблизившись к нему менее чем на триста метров. А 24 августа корабль ВМС США открыл предупредительный огонь при сближении с иранскими катерами.

Стоит отметить, что 12 января 2016 года два катера ВМС США были задержаны в территориальных водах Исламской Республики Иран и отбуксированы к острову Фарси. На следующий день все задержанные американские военные моряки были освобождены.