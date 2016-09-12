Абакан, 12 сентября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Государственный долг Хакасии по состоянию на 1 августа 2016 года составляет 21,4 млрд рублей. В том числе кредиты от кредитных организаций и международных финансовых организаций — почти 10 миллиардов рублей; государственные ценные бумаги — 7 млрд; бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ — 4,4 млрд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Как передает корреспондент ИА REGNUM, информация о госдолге региона опубликована на официальном сайте Минфина РФ.

По данным Верховного совета Хакасии, основные характеристики республиканского бюджета на 2016 год утверждены в следующем объеме: доходы — 25 млрд 37 млн 216 тыс. рублей; расходы — 26 млрд 569 млн 147 тыс. руб. Дефицит республиканского бюджета равен 1 млрд 531 млн 931 тыс. руб.

Напомним, по состоянию на 1 февраля текущего года государственный долг Хакасии составлял более 19 млрд руб. По состоянию на 1 июля — 20,8 млрд.

Добавим, по оценкам местных СМИ, государственный долг Хакасии достиг критического уровня. При этом, как утверждают в Минэкономики республики, социально-экономическое положение Хакасии «стабильно по основным темпам развития». Первый заместитель министра экономики региона Александр Терещенко подчеркнул, что с начала года текущего года в Хакасии «сохранилась положительная динамика в промышленности (105%), строительстве (108,4%), замедлились темпы падения в сельском хозяйстве (98,9%), уровень инфляции один из самых низких в стране (102,8%)».