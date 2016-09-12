Пекин, 12 сентября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Власти Пекина отдали соответствующие распоряжения о начале подготовки города к празднованию Дня образования Китайской Народной Республики. Как сообщают китайские СМИ, главной особенностью празднования 1 октября станет не традиционный военный парад, а огромные украшения, созданные с помощью 3D-печати.

dp.pconline.com.cn Украшения на Тяньаньмэнь в 2015 году

Цветочные композиции, распечатанные на 3D-принтерах, украсят главную площадь столицы КНР Тяньаньмэнь, проспект Чанань, а также ряд других центральных улиц Пекина. Горожане и гости Пекина уже с 25 сентября смогут увидеть на Тяньаньмэнь 17-метровую корзину с пионами, диаметр которых составит около 3 метров, пишет «Бэйцзин ваньжи».

Столичные инженеры с помощью 3D-печати создадут копию моста Чжаочжоу — исторического памятника, возраст которого составляет 1400 лет. Как сообщают авторы проекта, «распечатанный» мост будет построен из 20 тыс. пластиковых кирпичей, часть из которых будет раскрашен в цвета флагов стран, расположенных вдоль Шелкового пути. Длина моста составит 28 метров, ширина — 6 метров. Конструкция будет способна выдержать вес автомобиля.

Ряд инсталляций будут посвящены зимним ОИ-2022, которые пройдут в Пекине, успехам КНР в космосе, а также проекту нового Шелкового пути. Как сообщили в мэрии Пекина, к 1 октября город будет украшен 200 инсталляциями и 15 млн цветов. Работы по украшению столицы КНР будут завершены к 25 сентября.