Новосибирск, 12 сентября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. В Новосибирске разгорается скандал вокруг очередной видеозаписи секса со школьницей. Откровенное видео, участниками которого являются 17-летний молодой человек, 15-летняя школьница и 19-летний оператор, появилось в интернете в конце прошлой недели. На появление такой видеозаписи тут же отреагировали соцсети и региональные СМИ, а Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области назначило проверку.

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«На одном из информационных порталов было размещено сообщение и видеоматериал о том, что 15-летняя учащаяся одной из новосибирских школ в состоянии алкогольного опьянения вступает в половую связь с молодым человеком. Видеозапись происходящего была опубликована в социальных сетях. По данному сообщению незамедлительно инициировано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано на сайте ведомства.

Позже некоторые СМИ сообщили, что молодые люди, которые сняли и выложили это видео в интернет, были задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в Новосибирске. В сентябре 2014 года четверо молодых людей в Ленинском районе Новосибирска совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, а также похитили у нее сотовый телефон и денежные средства. Девушка в тот момент находилась без сознания в состоянии наркотического опьянения. Один из участников группового изнасилования опубликовал фотографии пострадавшей с места преступления в социальных сетях.16-летняя кемеровчанка стала известной по хэштегу «#солевая».

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Как позже сообщало ИА REGNUM, приговор по делу был вынесен в июле 2015 года. Суд назначил несовершеннолетним участникам дела от 5 до 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, совершеннолетнему преступнику — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Позже, приговор был обжалован в апелляционном порядке обеими сторонами. В итоге приговором суда обвиняемым увеличен срок наказания — совершеннолетнему молодому человеку добавлено 6 месяцев, остальным — по одному году лишения свободы.

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