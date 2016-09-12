Якутск, 12 сентября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Намерение главы Якутии Егора Борисова раздавать бесплатно газеты, выпускаемые за счёт бюджета республики, было воспринято неоднозначно. Газетчики уже написали ему письмо, в котором утверждается, что проект таких изменений является признанием в бессилии сделать государственные издания конкурентными.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

Ранее Егор Борисов заявил о том, что если газета финансируется из бюджета, читатели платить за неё не должны. «Государственные газеты должны стать бесплатными, за счёт мер оптимизации расходов их тиражи кратно возрастут. Сейчас по моему поручению прорабатывается логистика и финансовый механизм», — цитировало главу республики ЯСИА.

Это заявление вызвало реакцию. Бывший главный редактор финансируемой из бюджета газеты «Якутия» Алексей Чертков в открытом письме главе региона высказался против перевода издания на бесплатную раздачу.

«Реализация «принципа бесплатности» допустима в образовании, медицине, при оказании других форм социальной помощи и защиты населения, — отмечает автор обращения. — Но данный принцип не сработает в конкурентной информационной среде, окажет медвежью услугу самой редакции. Она получит мнимое конкурентное преимущество в части распространения тиражей перед другими СМИ. К сожалению, все что раздается бесплатно, не оценивается по достоинству».

Алексей Чертков считает бесплатную раздачу государственных газет признанием в бессилии сделать их конкурентными. Искусственное увеличение тиража издания, по мнению автора письма, не решит назревших вопросов по ее реформированию. «Лучше меньше, да лучше!» Оказавшись в тепличных условиях, такая газета со временем имеет все шансы быть вытесненной независимыми изданиями на обочину рынка СМИ. Отношение у населения к ней будет соответствующим, авторитет — снижаться», — полагает Алексей Чертков.

Эксперт уверен, что вместо бесплатной раздачи нужно повышать престиж газеты и популяризировать её, в том числе через соцсети. «Газете необходимо создавать конкурентный экономико-прагматический и гуманитарно-философский контент, искать новые формы передачи информации в улусы республики, используя современные технологии и коммуникации», — считает автор письма главе региона. Читателей он предлагает привлекать с помощью квалифицированного менеджмента, тематического разнообразия, глубины или оперативности подачи материалов, интеграции в мировое электронное информационное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2016 год на содержание государственных СМИ предусмотрен 1,1 млрд рублей, в том числе около 400 млн рублей — на газеты. На спорт в регионе потратят не намного больше — 1,3 млрд рублей.