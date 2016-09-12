Горно-Алтайск, 12 сентября, 2016, 04:43 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске у здания библиотеки местного госуниверситета состоялось открытие памятника ученому-историку, писателю, участнику Великой Отечественной войны Льву Гумилеву.

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске открыли памятник Льву Гумилеву

«Он был физически и духовно связан с нашей землей, — сказала на открытии памятника первый вице-премьер Республики Алтай Наталья Екеева. — В 1948 году Гумилев в составе экспедиции Руденко принимал участие в раскопках третьего пазырыкского кургана на Алтае. Он познакомил мир с историей и культурой народов Центральной Азии».

Гумилевская теория евразийства, идеи о русско-тюрко-монгольском братстве, о глобальной связи всех народов Евразии, отметила Екеева далее, востребованы в современном мире и легли в основу интеграционных процессов стран СНГ, ЕврАзЭС, ШОС.

«Несмотря на то, что мы разные, у нас есть общие духовные корни, которые делают нас единым народом», — подчеркнула она.

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске открыли памятник Льву Гумилеву

По мнению председателя Государственного Собрания Ивана Белекова, открытие у стен классического университета бюста Льва Гумилева имеет важное историческое значение. «Много энергии Лев Гумилев отдал изучению этногенеза тюркских народов. В его трудах сформулирована идея, что Алтай является центром, родиной тюркской цивилизации. И современный Алтай продолжает играть важную роль в межэтническом пространстве», — заметил он.

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске открыли памятник Льву Гумилеву

Бюст установлен в ознаменование 70-летия экспедиции археологической экспедиции в урочище Пазырык, где были продолжены исследования так называемых «царских курганов». Изучение этих памятников привело к тому, что в научный оборот было введено понятие «пазырыкская культура», которая существовала в VI—III веках до нашей эры на смежных территориях Казахстана, России, Китая и Монголии.

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Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатные пазырыкцы носили шелковые рубахи, имевшие один покрой как для мужчин, так и для женщин, в погребениях же рядовых членов общества рубах обнаружено не было. Мужским элементом одежды были штаны, тогда как женщины носили трехцветные юбки. Общей деталью гардероба для женщин и мужчин были войлочные чулки, которые были удобны для верховой езды. Также пазырыкцы носили меховые шубы, зачастую сделанные мехом и вовнутрь, и наружу. Такие шубы имели войлочные аппликации-украшения, а также украшались ценными мехами, выкрашенными в синий цвет.

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К пазарыкцам относилась и так называемая «Принцесса Укока», мумию которой обнаружили новосибирские археологи в 1993 году на высокогорном плато Укок в Республике Алтай. Обнаружение этой мумии стало одним из главных событий в археологии конца XX века, археологи Наталья Полосьмак и Вячеслав Молодин получили за находку и ее изучение государственные премии. Благодаря их исследованиям стало известно, среди прочего, что у пазырыкцев было широко распространено нанесение татуировок, а тажке мумифицирование усопших.