Кострома, 12 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В избирательную комиссию Костромской области к 7 сентября поступило 38 обращений с жалобами на нарушения избирательного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

cikrf.ru Выборы

К выборам депутатов Государственной думы седьмого созыва относится 21 обращение, 10 из которых касаются порядка проведения предвыборной агитации, два — вопросов информационного сопровождения выборов, девять — сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Сами кандидаты, их представители и политические партии подали 14 обращений, еще семь — избиратели.

Что касается выборов в органы местного самоуправления, то по ним поступило 17 обращений, которые касаются подписей избирателей и вопросов регистрации кандидатов.

По выборам депутатов Госдумы обращения связаны с информационным обеспечением выборов и проведением предвыборной агитации, а также с вопросами сбора подписей избирателей и регистрации кандидатов.

Одна из жалоб касалась иллюстрированной цветной газеты, в которой очернялась деятельность одной из зарегистрированных партий и ее кандидатов. Избирком счел, что печатный материал нарушает ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации». Кроме того, на газете нет данных о тираже, дате выпуска и заказчике печатного материала, и в избирком перед началом агитации образец газеты не предоставляли. Выяснение личностей тех, кто занимался изготовлением и распространением газеты, проводит УМВД России по Костромской области по заявлению избиркома.

Также жалобы поступали от избирателей, усмотревших в местной газете и в интернет-ролике признаки предвыборной агитации за кандидата в депутаты Госдумы. Публикацию признали агитационной, но так как материал был напечатан только один раз, в газету только направили предупреждение. Видеоролик в интернете также признали незаконной агитацией и направили его в региональный Роскомнадзор.

Часть жалоб была связана с печатными материалами без выходных данных, однако в избиркоме пояснили, что их партия может распространять сразу после того, как определилась с кандидатами. Поэтому, если материалы распространялись до агитационного периода, отсутствие полного набора данных об их выпуске не является нарушением. Одно из обращений поступило в избирком из городской прокуратуры: председатель товарищества собственников жилья жаловался на то, что объявления о работе на выборах расклеивают на фасаде его дома. Однако эти объявления не имеют отношения к агитации за определенную партию или кандидата, поэтому их размещение не регламентируется избирательным законодательством.

Ряд жалоб был связан с размещением в эфире региональных телеканалов сюжетов, создающих негативный образ кандидатов в представлении избирателей. Например, один из кандидатов заявил, что по телевидению распространяют ролик с клеветой о нем. Этот же кандидат потребовал избирком продлить срок подачи подписных листов с подписями избирателей. В продлении срока ему, естественно, отказали, а у телерадиокомпании запросили пояснения о выходившем в эфир ролике.

Еще один кандидат пожаловался на агитацию в сетевом издании, адреса которого, как выяснилось, в реестре зарегистрированных средств массовой информации нет. Информацию направили в Роскомнадзор для рассмотрения и принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.

Некоторые заявители обращались в избирательную комиссию по поводу невыплаты им денежных средств за сбор подписей избирателей. Поскольку вопросы оплаты работы по сбору подписей избирателей в поддержку кандидатов не регулируются избирательным законодательством и не относятся к компетенции избирательных комиссий, заявителей «переправили» в полицию по месту проведения сбора подписей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в области пройдут выборы в государственную думу. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, другую часть — по партийным спискам. Прошлые выборы состоялись в 2011 году. Тогда в Костромской области явка составила 58,6%. «Единая Россия» набрала 34,2% голосов избирателей, КПРФ — 28%, «Справедливая Россия» — 18%, ЛДПР — 15,4%.