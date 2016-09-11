Минск, 12 сентября, 2016, 01:39 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Ольга Карач

«Западу предстоит очень тяжелая дилемма: с одной стороны, признавать выборы с учетом всех нарушений, что были, практически невозможно. С другой стороны, прошла кандидат от «Объединённой гражданской партии» Анна Конопацкая, поэтому формально условие Запада выполнено — оппозиция, причем с хорошей репутацией несгибаемых противников Александра Лукашенко и от одной из самых старейших и уважаемых партий Белоруссии, в парламенте есть», — заявила 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач, оценивая предварительные итоги парламентской кампании в Белоруссии.

Кандидат от ОГП проходила по минскому Октябрьскому избирательному округу № 97. О победе члена ОГП сообщила на пресс-конференции около часа ночи глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

«Немаловажно, что Анна — женщина-политик, т. е. это важный вопрос накануне странового отчета Белоруссии в ООН по правам женщин», — обратила внимание лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач.

«Анна Конопацкая выиграла выборы у бывшего кандидата в президенты Татьяны Короткевич, что, по сути, для Запада делает Татьяну «осетриной второго сорта». Будет любопытно следить за развитием событий: по сути, у ОГП появился новый лидер и серьёзный кандидат на пост председателя партии, а это значит, что не только у Запада будет тяжелая дилемма, но и Анатолию Лебедько, по сути, на следующем съезде нужно будет уходить», — считает Ольга Карач.

«Александр Григорьевич элегантно переиграл Запад и оппозицию — Западу в каком-то формате теперь придётся признать выборы», — констатировала лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом».