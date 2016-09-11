Астана, 11 сентября, 2016, 20:18 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Тепловизионные и ночные прицелы и бинокуляры

В связи с проходящим в подмосковной Кубинке Международным военно-техническим форумом «Армия-2016» и представленными на нем экспозициями стран Евразийского союза, мы решили оценить уровень военно-промышленного комплекса (ВПК) Армении, Белоруссии и Казахстана. Об Армении и Белоруссии мы уже поговорили, теперь очередь за Казахстаном.

Приборы ночного видения: кто приобретет казахское изделие вдвое дороже американского?

Компания «Казахстан Аселсан Инжиниринг» (КАЕ) продемонстрировала на «Армии-2016» линейку различных оптико-электронных систем: приборов ночного видения (бинокуляры, прицелы и т.п.), тепловизоров, систем разведки и целеуказания. На первый взгляд, показанные устройства производят отличное впечатление. Но все становится иначе, если изучить их поближе. Сделаем это на примере одного из представленных бинокуляров ночного видения. Со слов представителя компании, в них используется западный электронно-оптический преобразователь (ЭОП) 3-го поколения, являющийся ключевым элементом любого прибора ночного видения (ПНВ). Это, в общем-то, неудивительно, учитывая то, что никакой «школы» в области производства подобных устройств в Казахстане нет. Но удивляет другое — названная стоимость изделия превышает таковую у американских аналогов в 2−3 раза, а российских в 5−6 раз. Естественно, используя западную ЭОП, сделать устройство значимо лучше американского невозможно. Поэтому абсолютно непонятен покупатель этих устройств, да и вообще смысл производства таких ПНВ — дешевле будет закупить известные своими прекрасными характеристиками американские изделия или же более дешевые российские. Производство же «на месте» должно подразумевать более низкую стоимость, чем у аналогов.

Единственное, чем в данной области могут «похвастаться» казахстанцы, — это высококачественные линзы для тепловизоров — данная технология была освоена на достаточно высоком уровне. Тем не менее остаются вопросы по стоимости.

Казахстанская бронетехника: чего же в ней казахстанского?

С большой помпой на экспозиции Казахстана была продемонстрирована линейка бронетехники производства компании «Казахстан Парамаунт Инджиниринг». Больше всего внимания было уделено бронеавтомобилю «Арлан», соответствующему концепции MRAP (повышенная противоминная и противофугасная защищенность). Данная машина имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569. Это значит, что ее броня выдерживает попадания бронебойных боеприпасов калибра 7,62 мм x 51 (со слов разработчика, также небронебойных 12,7 мм х 99 НАТО), а экипаж остается жив при подрыве 8 кг тротила под днищем или колесом автомобиля. Машина хорошо показывала себя и на динамическом показе «Армии-2016», преодолев все препятствия. На первый взгляд, всё опять-таки очень серьезно. Однако машина, на самом деле, к казахскому ВПК имеет очень опосредованное отношение. По сути, «Арлан» — это лицензионная версия бронемашины «Мародер» южноафриканской компании Paramount. Несколько изменены некоторые компоненты, например, установлен боевой модуль турецкого производства, но в целом конструкция не изменилась.

Другая интересная модель все той же казахстанско-южноафриканской компании — колесная боевая машина пехоты (БМП) «Барыс», созданная на основе бронетранспортера Mbombe. Её защищенность выше, чем у «Арлана», — 4-й уровень по стандарту STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойного боеприпаса калибра 14,5×114 мм, выпущенного из пулемёта КПВТ, а также подрыв 10 кг тротила под днищем или колесом). В данном случае от юаровской версии машины «Барыс» отличает российский боевой модуль АУ-220М с автоматической 57-мм пушкой.

ВПК Казахстана: имитация успеха

Как мы видим, реальных достижений у казахских оружейников сейчас минимум. На деле же — большое количество сомнительных в коммерческом плане проектов, связанных с лицензионным производством или созданием изделий, полностью собранных из закупаемой элементной базы. Такой подход может привести лишь к нецелевому расходованию средств бюджета. Вполне возможно, что многие из проектов для «распила» изначально и созданы — взять хотя бы те же дорогущие ПНВ. В большинстве случаев прямая закупка аналогичной экипировки и военной техники была бы выгоднее и эффективнее.